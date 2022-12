Proiectul privind sistemul de management integrat al deșeurilor din județul Sibiu a primit votul consilierilor județeni în ultima ședință din acest an. Acesta urmează să fie depus pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM). După ce s-a discutat și în cadrul ședinței extraordinare de joi a Consiliului Local despre gestionarea deșeurilor și după lungi discuții și în cadrul CJ, Daniela Cîmpean, vădit emoționată, și-a arătat mulțumirea față de cei care au realizat proiectul și, în lacrimi, le-a urat sărbători fericite tuturor colegilor.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii în cadrul POIM a obiectivului pentru gestionarea deșeurilor în județul Sibiu s-a aflat pe ordinea suplimentară a ședinței de Consiliu Județean. Date fiind discuțiile de miercuri din ședința de Consiliu Local, la care a participat și Daniela Cîmpean, șefa CJ, reprezentanții județului au cerut lămuriri. Consilierii FDGR, PSD și USR au cerut retragerea de pe ordinea de zi a proiectului, fiindcă nu au fost „lămurite problemele”.

„A fost ieri o ședință lungă și furtunoasă la Consiliul Local și au fost niște probleme divergente. Eu nu cred că de ieri și până astăzi s-au putut lămuri aceste probleme, așa că grupul nostru se va abține”, a spus Paul Porr (FDGR).

„Aceasta este și poziția noastră și așteptam câteva informații suplimentare cu atât mai mult cu cât am citit și în presă că în data de 28 va avea loc o întrevedere între dumneavoastră și doamna primar, tocmai pentru a exista o punere de acord cu privire la aceste proiecte”, a spus Laura Bărac (PSD).

Consilierii USR au cerut, de asemenea, retragerea proiectelor de pe ordinea de zi și rediscutarea acestora după întâlnirea din 28 decembrie.

Cîmpean: „Există o muncă grea în spate. Nu ne jucăm cu proiectele”

Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean (CJ) Sibiu, a spus că nu va retrage proiectul de pe ordinea de zi, fiindcă documentația este corectă. Aceasta a mai precizat că dacă nu ar supune la vot proiectul, celelalte UAT-uri ar putea avea temeri când le va veni rândul să îl voteze.

„La Primăria Sibiu sunt lucruri care nu au fost înțelese, dar nu înseamnă că această documentație nu este corectă, așa cum o supunem spre aprobare. Doamna primar crede foarte mult în tehnicul de la primărie, eu cred la fel de mult în tehnicul de la Consiliul Județean în consultantul pe care l-am angajat. Eu am luat personal toate acele nelămuriri pe care primăria Sibiu le are și am constatat că niciuna dintre acestea nu sunt susținute. Pentru fiecare, colegii mei de la tehnic și de la consultanță, mi-au oferit răspunsuri. Eu nu o să pun cu mâna mea în pericol un astfel de proiect, nu o să retrag acest proiect, pentru că el nu trebuie votat doar de primăria Sibiu, ci și de alte UAT-uri. A fost votat de alte UAT-uri care au înțeles foarte bine această documentație. Ar fi nedrept față de aceștia ca noi să retragem de pe ordinea de zi și să nu îl votăm acum. Cred că fiecare avem capacitatea de a ne face analizele proprii. Nu aș fi venit în fața Consiliului Județean cu un proiect care nu ar fi fost făcut și fundamentat de specialiști. Atât colegii din consiliu, consultantul, ADI ECO, au verificat încă o dată documentația și au constatat că cele enumerate sunt corecte. Toate lucrurile astea puteau fi constatate din 2019 până în prezent de toți cei care au fost parte la toate întâlnirile pe care CJ împreună cu consultantul le-a făcut. Acest proiect nu a apărut din neant. La acest proiect există o muncă grea în spate, începând din 2019 și cuprinde investițiile la care se face că nu ar exista în anexe. Am arătat că există și toate UAT-urile le-au primit. Noi nu facem de capul nostru proiecte. Am avut întâlniri cu primăriile, le-am expus ce credem noi că ar trebui ca acest sistem să fie eficientizat, după care le-am dat posiblitatea să vină cu ce au nevoie în plus, a fost un continuu dialog, a trecut pe la instituții ale statului, care verifică aceste lucruri. (…) Noi nu ne jucăm cu proiectele. Analizăm, dacă există vreun pericol sau nu, dar nu este cazul acum. Prin urmare vă cer să fiți responsabili și să votăm acest proiect să nu creăm discuții și temeri și în rândul altor UAT-uri care urmează să îl voteze”, a spus Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu.

Cât despre discuțiile din cadrul ședinței de CL de miercuri, Cîmpean a spus că proiectul Consiliului Județean nu va afecta proiectul privind centrele de aport voluntar (CAV) al Primăriei Sibiu. „Nu există sub nicio formă niciun motiv de teamă că acest proiect ar pune în pericol proiectul primăriei cu CAV-uri. (…) Dacă Primăria Sibiu nu semnează acest proiect, nu avem nicio șansă să depunem proiectul mai departe. Dar nu înseamnă că noi trebuie să ne oprim din demersul pe care îl facem și să nu votăm astăzi această hotărâre”, a adăugat Cîmpean.

Aceasta a mai arătat că proiectul privind gestionarea deșeurilor a fost realizat în ani și a presupus multe ore de muncă. „Primăria nu a respins și i-am mulțumit doamnei Fodor că a acceptat propunerea mea să retragă proiectul de pe ordinea de zi ca să ne acorde răgaz să explicăm tehnicului din primărie cum stau lucrurile. Dar dacă noi am retrage de pe ordinea de zi, mai sunt primării care trebuie să își dea acele proiecte de hotărâre. (…) Oamenii aceștia au lucrat contra-cronometru. Nu pot să îmi bat joc de munca lor de ani de zile. Sunt un om care are credință și cred că acești oameni nu își merită acest tratament. Vă vorbesc cât se poate de deschis, ca unor prieteni, ca unor membrii de familie”, a adăugat Cîmpean.

Într-un final, proiectul de hotărâre a fost votat cu 20 de voturi pentru și nouă abțineri.

Cîmpean, vădit emoționată în urma rezultatului, le-a mulțumit colegilor și, în lacrimi, le-a urat sărbători fericite. „Vă mulțumesc tuturor celor care știți cu adevărat să apreciați munca grea pe care o fac mulți oameni din CJ. Vă spun sincer, eu mă mândresc unde merg cu colegii mei din consiliu. Vă doresc sărbători cu bine”, a spus șefa CJ.