Perioada sărbătorilor de iarnă este despre bunătate și dăruire. De Crăciun, administratorii casei de amanet Liquid Money – Așii Amanetului s-au gândit să doneze un mijloc de transport unei persoane care are nevoie urgentă de el să se deplaseze, pentru a duce o viață mai ușoară.

Magazinul de pe Șoseaua Alba Iulia, nr. 67, a donat un scuter electric pentru seniori, unei ucrainence de aproximativ șaizeci de ani, refugiată în Sibiu, cu probleme grave de sănătate care are nevoie urgentă de el pentru a putea duce o viață mai activă. Folosind acest scuter, femeia va putea ca de acum încolo să poată să iasă la plimbare, să meargă la magazin sau la biserică. Vehiculul prinde o viteză de 15km/h, are o funcție de urcat treapta, se alimentează cu baterii de 75Ah, accelerație și frână asistate. Ideal pentru seniori, scuterul are scaun rotativ care facilitează așezarea și spătar reglabil pentru a fi cât se poate de comod. Scuterul vine la pachet cu un încărcător pentru baterii 220 V.

Ucraineanca din Odessa, stabilită la Sibiu, visa la un scuter electric de mai bine de cinci ani. Visul ei a devenit realitate printr-un gest simplu pe care cei de la Liquid Money l-au făcut joi, cu câteva zile înainte de sărbătorirea Crăciunului. Cadoul a bucurat-o mai mult ca orice altceva, până la lacrimi, acum ea având posibilitatea să devină mai independentă fizic.

Liquid Money – Așii Amanetului și-au deschis porțile sediului săptămâna pentru sibienii curioși să afle ce le poate oferi „un altfel de amanet”, care înglobează atât regimul de consignație, cât și negocieri și schimburi. Evenimentul a fost un real succes, prin urmare organizatorii de la Liquid Money vor să le mulțumească pe această cale tuturor sibienilor care le-au trecut pragul joi și speră ca pe viitor să mai organizeze astfel de întâlniri.

Liquid Money – Așii Amanetului transmit tuturor sibienilor „Sărbători fericite” și „”La Mulți ani” cu ocazia Anului Nou.