Doresc să mulțumesc comunității șelimbărene pentru că reușește să facă întotdeauna Crăciunul atât de special.

Sărbătorile în general, dar cele apropiate nașterii Domnului în mod deosebit, ne apropie pe noi mohanii, veștemenii, bungărzenii și șelimbărenii, într-un mod special, iar comunitatea este cu adevărat unul din cele mai importante detalii din viața noastră, la fiecare Crăciun. Sunt recunoscător că am reușit să construim o comunitate atât de puternică ce păstrează și transmite tradițiile an de an.

Să aveți sărbători fericite alături de familie și de oamenii dragi vouă!