Mulți sibieni au ales să petreacă în străinătate noaptea dintre ani. Cele mai căutate destinații sunt cele exotice, iar prețurile nu sunt deloc mici. Cei care vor să petreacă Revelionul într-o țară străină trebuie să se grăbească, pentru că ofertele sunt aproape toate vândute.



Mai multe agenții din Sibiu spun că au epuizat deja ofertele de Revelion în străinătate. Printre acestea se numără și agenția Paralela 45. „Oferte de Revelion în străinătate nu mai sunt, 99% din ce am avut noi sunt vândute. Cel mai căutat a fost Egiptul, iar pentru această destinație tarifele pornesc undeva de la 700 de euro de persoană cu cina festivă de Revelion inclusă, dar depinde și de hotel. Au mai fost căutate circuitele de Revelion la Viena și la Istanbul, atât cu avionul, cât și cu autocarul. Un sejur de 4 nopți la Istanbul costă aproximativ 500 de euro de persoană cu avionul, iar cu autocarul în jur de 300 de euro de persoană. Toate ofertele <<last minute>> s-au dat, ne-a spus Adriana Micu, reprezentant al agenției Paralela 45.

Pachete ”last minute” pentru destinații exotice

Cei care încă nu au decis unde vor să petreacă noaptea dintre ani pot profita de ofertele ”last minute”. La Deam Travel se găsesc oferte pentru țări exotice, precum Thailanda, Egipt sau Oman. „Un Revelion în Salalah (oraș din Oman) costă 1889 euro de persoană pentru 7 nopți, cazare all inclusive la un hotel de 5 stele cu bilet de avion și transferuri incluse, iar pentru Thailanda prețul este de 1449 euro de persoană la un hotel de 4 stele cu mic dejun, bilet de avion și transferuri incluse”, ne-a spus Alina Deaconu, reprezentant Dream Travel. Sibienii mai pot opta pentru revelion în Egipt, la Hurghada, la prețul de 798 euro de persoană la un hotel de 4 stele all inclusive, precizează Deaconu.

Hello Holidays mai are câteva oferte pentru revelion, printre care se numără sejururi în Turcia (Belek, Susesu Luxury Resort, cazare pe 5 nopți, avion inclus, masa ultra all inclusive, taxe de aeroport incluse, asistență turistică, de la 919 euro de persoană), în Grecia (Paralia Katerini , Olympus Hotel, 3 stele, cazare pe 4 nopți, autocar și mic dejun inclus de la 239 euro de persoană) sau turul ”Revelion Atena 2023”, de 7 zile, autocar inclus, pe intinerarul: Riviera Olimpului – Meteora – Termopile – Atena – corint – Micene – Nafpio – Epidaurus – Cap Sounion – Delphi – Salonic, de la 375 de euro de persoană.

Oferte personalizate de la 1500 de lei

„Cele mai căutate destinații externe au fost Thailanda, Dubai și Egipt. Istanbulul a mai fost căutat, la fel și Austria, cea din urmă nu neapărat pentru schi, ci pentru Revelion. Noi nu am prea vândut pachete gata făcute, avem oferte personalizate, de tipul ”tailor made”- clienții își cumpără separat biletul de avion și cazările. Prețurile încep de la 1500 de lei de cuplu și ajung la 15000-20000 de lei, în funcție de ce vor clienții”, ne-a spus Codruța Jold, de la agenția de turism Aerotravel.

Pentru cei care vor să viziteze Roma, VioTop Travel are mai multe oferte, una dintre ele fiind la Hotelul Ariston (4 stele) și cuprinde transportul, cazare 4 nopți într-o cameră dublă economy pentru doi adulți, la prețul de 1878 de euro. Un sejur în Tenerife pentru 7 zile, în perioada 28 decembrie – 4 ianuarie, cu zbor inclus și cazarea la un hotel de 5 stele într-o cameră dublă cu vedere la mare costă 7 358 de euro.