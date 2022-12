Un șofer român stabilit în Spania a câştigat, în decembrie, 400.000 de euro la loteria “El Gordo”. Bărbatul nu s-a putut bucura prea tare pentru că în noiembrie a făcut infarct, iar doctorii i-au recomandat să fie liniștit.

Românul, care este şofer de TIR, spune că a avut atacul de cord la volan, pe când traversa Franţa. “Nici nu ştiu cum de mai sunt în viaţă. S-a întâmplat într-o duminică, când nu erau doctori în spital”, a spus Vasile.

Acesta a mai jucat la loterie şi în trecut, însă nu a câştigat niciodată. Cei 400.000 de euro, o zecime din premiul cel mare, pe care a câştigat-o cu numerele 05490, au venit exact la momentul potrivit, pentru că românul nu mai are voie acum să lucreze. “Nu simt multe lucruri, nu am voie să mă bucur prea tare, încă mă recuperez. Dar zecimea aceasta (de premiu n.r.) este pentru toată familia. Putem în sfârşit să ne cumpărăm o casă, pentru că de mulţi ani stăm în chirie”, a spus Vasile.

Vasile, stabilit în Almeria din 2001, încă se recuperează după un infarct suferit în urmă cu două luni şi nu are voie să aibă parte de emoţii puternice, scrie publicaţia ABC de Andalucia.“Sunt foarte fericit, dar nu pot sărbători cum se cuvine, trebuie să stau liniştit. Acum două luni am făcut infarct, acum am câştigat El Gordo”, le-a spus Vasile reporterilor spanioli, potrivit Digi24.