O cunoscută influenceriță din România s-a arătat dezamăgită de Târgul de Crăciun din Sibiu, după ce l-a vizitat pentru prima dată. Și-ar fi dorit să meargă și în Craiova, la Târgul de Crăciun atât de lăudat anul acesta.

În Ajunul Crăciunului, influencerița Valentina Lungu a încărcat un video pe youtube în care se arată deloc impresionată de Târgul de Crăciun din Sibiu. După o plimbare de patruzeci de minute prin târgul din Piața Mare a realizat că „nu prea ai ce face”, în afară să mânci ceva sau să cumperi obiecte de la căsuțe.

„Nu a fost cine știe ce, adică nu aveai ce să faci. Erau foarte multe căsuțe, cu foarte multe chestii simbolice și de mâncare, bineînțeles. Băuturi și cam atât… o roată, ca peste tot, și un brad. Nu mi s-a părut nimic spectaculos. Pentru Sibiu mă așteptam la mai mult, cum și pentru București, capitala României, mă așteptam la mai mult, dar atât s-a putut. Îmi pare rău că nu am ajuns în Craiova pentru că am văzut că a fost foarte lăudat târgul de anul acesta și am înțeles că a fost și în topul țărilor europene”, spune influencerița.

Nici porumbul fiert din Târgul de Crăciun de la Sibiu nu i-a plăcute deloc. Aceasta spune în filmare că era nefiert, trecut, „vai de mama lui”. „Mi-am cumpărat doi porumbi fierți și vreau să spun că au fost cei mai proști porumbi pe care i-am mâncat „ever”, mai spune Valentina Lungu.

