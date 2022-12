Furtuna masivă din Statele Unite a dus la moartea a cel puțin 37 de oameni, în timp ce alte sute de mii au rămas fără curent electric din cauza ninsorilor abundente și a rafalelor de vânt.

„Cea mai devastatoare furtună din istorie”, a declarat guvernatorului statului New York, Kathy Hochul, pentru CNN, scrie Digi24.

Oameni morți au fost găsiți în mașini acoperite de zăpadă sau înghețați pe stradă. În oraşul Buffalo, din statul New York, a nins timp de două zile, iar grosimea stratului de zăpadă depăşeşte acum un metru şi jumătate.

Oamenii de aici au rămas blocaţi în automobile. Ambulanţele au nevoie în medie de trei ore pentru a ajunge la cazurile la care sunt chemate. Iar toate maşinile de pompieri au avut nevoie de asistenţă pentru a se deplasa prin zăpadă.

Ninsorile abundente și condițiile de viscol au făcut drumurile impracticabile cu vizibilitate zero, au înghețat stațiile electrice și au dus la cel puțin 17 decese.

„Sunt oameni morți găsiți afară și în mașini” Președintele comitatului Erie, Mark Poloncarz, a declarat într-o conferință de presă că situația este „groaznică” și că unii oameni au fost găsiți morți în mașini și pe stradă, în bancuri de zăpadă.

A winter storm has battered #Buffalo, New York, paralyzing the city’s international airport. The frigid storm has claimed the lives of at least 34 across the #US, and knocked out power for hundreds of thousands of households.#Newyork #WinterStorm pic.twitter.com/jtna9o1uCM