După ce mai întâi a introdus opțiunea Delete pentru ștergerea mesajelor trimise accidental, WhatsApp introduce și Accidental Delete, funcția opusă care te ajută să recuperezi mesajele șterse accidental.

Noua funcție va putea fi accesată în primele 5 secunde după ștergerea neintenționată a un mesaj folosind opțiunea Delete for Me, după care prima comandă rămâne ireversibilă, relatează Go4it.

Opțiunea Delete for Me este intenționată pentru a șterge mesaje din propria fereastră de conversație, însă uneori este confundată cu opțiunea Delete, folosită pentru a șterge/rechema mesajele deja trimise. Astfel, în loc să șteargă pentru toată lumea mesajul trimis, unii utilizatori ajung să îl înlăture din greșeală doar din propria fereastră de conversație.

În aplicație, selectarea unui mesaj de șters va afișa opțiunea Delete for Me sau Delete for Everyone. Dacă selectezi din greșeală prima opțiune, imediat după aplicarea comenzii deasupra tastaturii va apărea o fereastră pop-up, permițând anularea operațiunii.

WhatsApp permite ștergerea mesajelor încă din anul 2017. Opţiunea este disponibilă atât pentru conversaţiile individuale, cât şi pentru discuţii group chat purtate cu mai mulţi utilizatori. Concret, pentru a revoca un mesaj trimis din greşeală procedăm la fel ca atunci când dorim să ştergem un mesaj din propriul fir de discuţie, numai că în loc de opţiunea „delete” bifăm „delete for everyone”. Condiţia de bază este încadrarea într-o fereastră de timp limitată la 60 de ore, după care mesajele trimise devin permanente.