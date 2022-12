Când vine vorba de mâncare, mulți dintre sibieni apelează la meniurile ”fast food” – de la McDonald’s, KFC, Dabo, Spartan, Mesopotamia etc. – pe care le găsesc în cele două mall-uri din oraș sau pe care le comandă pe internet. Câte calorii conțin însă mâncărurile lor preferate? Găsiți mai jos o comparație între câteva meniuri ”clasice” de fast food.

Cartofii prăjiți ”conduc” în topul caloriilor

Un meniu McPuișor cu o porție medie de cartofi și un suc poate fi o alegere ispititoare, fie din lipsă de timp, din comoditate sau pur și simplu pentru că îți place gustul. Această combinație conține 710 calorii, adică mai bine de o treime din numărul de calorii de care are nevoie un adult pentru toată ziua. Dintre acesta doar porția de cartofi conține 330 de calorii. Pentru cei care vor un desert precum plăcinta cu mere, aceasta conține 217 calorii, în timp ce McFlurry Kit Kat – Carame conține nici mai mult, nici mai puțin de 382 de calorii.

La KFC, pentru iubitorii de mâncare picantă, un meniu care cuprinde o porție de aripioare picante, o porție de cartofi prăjiți și un suc Coca Cola de 100 de ml, conține 673 de calorii. Crispy Strips conține 327 de calorii, în timp ce un Fillet Bites conține 207. În ceea ce privește desertul, tarta cu ciocolată conține 377 de calorii, înghețata tiramisu – 240, iar un Cheesamisu 320 de calorii.

La fast food-ul local Dabo Doner, un meniu Dabo Mix Clasic, cu ingrediente comparabile conține 598 calorii, dintre care doar cartofi au 311 calorii. Un Dabo mixt la farfurie ajunge la 915 calorii. Un Durum Mix le aduce cumpărătorilor 247 calorii, iar un Dabo Dulce 502 calorii.

O șaorma medie de pui ajunge la 833 calorii

La Mesopotamia, un piatto kebab care cuprinde carne, cartofi, sos și salată, are valoarea energetică de 272 calorii la 100 de grame. Un platou de mărime medie cântărește 400 de grame, iar unul mare are 500 de grame, ceea ce înseamnă că numărul de calorii poate ajunge la 1091 pentru o porție medie și 1364 pentru una mare. Un Box kebab conține 722 calorii, iar un Donner Kebab ajunge să conțină 793.

La Spartan, un meniu crispy, la o porție de 550g, poate ajunge la 1572 calorii, iar cei care vor să se bucure de un Gyros de pui trebuie să știe că acesta conține 262 calorii. Un Gyros Pyta Amestec conține 267 calorii, diferența fiind destul de mică.

Taco Bell este un alt fast food care se numără printre preferințele sibienilor. Un Taco Snack Meu care conține un Soft Taco Supreme, cartofi prăjiți porție medie și Nacho Cheese conține 410 calorii, iar un meniu #LUNEACALUMEA, care conține un Griller Beefy și Nachos (porție medie) are 601 calorii. O porție de cartofi prăjiți conține 162 calorii, iar un Crunchy Taco Supreme conține 119 calorii.

Tiramisu, o ”bombă calorică”

Un meniu Mo`s Burgers conține 344 de calorii, în timp ce un meniu Menu Fish Burger conține 407 calorii. Cei care vor să mănânce un Menu Chicken Burger trebuie să țină cont de faptul că acesta conține 299 calorii.

Fast food-ul Super Mama nu afișează numărul de calorii, dar cum știm că o shaorma de 100 g are în medie 238 de calorii, putem calcula că o shaorma medie de pui de 350 g are 833 de calorii. Un tiramisu conține în medie 350 calorii la 100 g, ceea ce înseamnă că un tiramisu de la Supermama, care are 180 g, ne aduce nici mai mult, nici mai puțin decât 630 de calorii.

Specialiștii recomandă ,,farfuria sănătoasă”

Un adult are nevoie, în medie, de aproximativ 2000 de calorii pe zi. Cei care vor să nu depășească acest prag și să-și mențină greutatea au nevoie de motivație personală solidă, spun nutriționiștii. „Cei care consumă fast food și vor să renunțe trebuie să aibă o motivație care să vină în primul rând de la ei, și să caute o alternativă mult mai sănătoasă. Le recomand, mai ales în perioadele de post, restricția calorică, astfel încât să se poată bucura după aceea de sărbători fără probleme. Asta nu înseamnă să renunțe dintr-o dată la tot ce le face plăcere, ci să o ia treptat”, recomandă nutriționistul Tudor Răzvan.

Nutriționiștii recomandă, de asemenea, ca oamenii să țină cont în alimentație de conceptul ,,farfuriei sănătoase”. Jumătate din aceasta este alcătuită din fructe și legume, un sfert din carbohidrați, în special cu amidon, iar ultimul sfert ar trebui să fie format din surse proteice – carne, pește, lactate și ouă. Carnea ar trebui să fie cât mai slabă, gătită la cuptor sau fiartă sau la aburi, iar consumul de pește este recomandat de minim două ori pe săptămână. Consumul de carne roșie ar trebui redus la cel mult de două ori pe săptămână.

