Sibiul a reprezentat în anul 2022 o destinație turistică pentru multe vedete din România. O parte dintre ele au venit în inima Transilvaniei cu treabă – casting-uri, filme sau ca să-și promoveze propriul brand. Cele mai ”răsunătoare” nume care au petrecut timp în Sibiu sunt Teo Trandafir, Andreea Mantea, Andra, Cristina Ciobănașu, Paula Seling și Andreea Raicu. Membrii trupei de rock alternativ Alternosfera, au ales anul acesta ca Sibiul să fie noua lor casă pentru o perioadă nedeterminată.

Din primăvara anului 2022, Sibiul a devenit ”acasă” pentru artiștii din trupa Alternosfera din Republica Moldova. ”Noi am fost peste tot în România, am văzut-o în lung și-n lat. Anul trecut am avut o vacanță scurtă cu familia. Am trecut prin Brașov și Sibiu și ne întrebam care ar fi orașul în care am putea să ne stabilim. Să zicem că suntem aici temporar, dar cu ”temporarul” ăsta trebuie să fii atent, că zici că e temporar dar de fapt e pentru restul timpului. Ne place mult la Sibiu calitatea oamenilor, orașul e simpatic, e curat, compact, nu ai ambuteiaje, ai munți, ai de toate”, spunea în mai vocalistul trupei, Marcel Bostan.

Teo Trandafir este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din țară. În luna august, aceasta a ales să își petreacă concediul la Sibiu „Un oraș absolut superb”, așa descria Teo Sibiul într-o emisiune televizată. „Am fost într-un oraș absolut magic: Sibiu. Am vizitat, m-am plimbat, am mers cu motocicleta. Am fost în fustă și nepregătită complet, dar a fost o chestie așa: Hai să facem nebunia asta”, a dezvăluit vedeta pentru Kanal D.

Și Andra a ajuns anul acesta la Sibiu, însă nu în concediu, ci pentru a susține un concert în luna august. Artista s-a filmat în timp ce a susținut un mic concert în trafic pe Valea Oltului, în drum spre Sibiu. Imaginile au devenit virale pe facebook. „Ce faci când e blocaj pe Valea Oltului și ești în drum spre concert? Repetiție!” a fost descrierea pe care artista i-a atribuit-o filmulețului postat pe Facebook.



În septembrie, Cristina Ciobănașu, celebra actriță din „Pariu cu viața”, serialul de pe ProTV, s-a înscris la un program de master la Facultatea de Litere și Arte din cadrul ULBS. ‘’Zi solicitantă astăzi. Drum dus-întors București-Sibiu. Am susținut examenul de admitere la masterul de actorie din cadrul Facultății de Litere și Arte Sibiu. N-am mai avut așa mari emoții de la Bac’’, scria Cristina Ciobănașu pe rețelele de socializare.

Prezentatoarea de la Kanal D, Andreea Mantea, a îmbinat utilul cu plăcutul într-o escapadă de două zile la Sibiu. În noiembrie, ea a venit pentru a susține casting-ul pentru show-ul ”Casa Iubirii”, iar în pauze a vizitat Târgul de Crăciun care i-a plăcut foarte mult. “Sibienii m-au impresionat prin căldură, sinceritatea și bucuria cu care te înconjoară de la prima interacțiune. Și mă refer aici și la tinerii care au venit la casting din dorința de a ajunge în <Casa iubirii>, dar și la oamenii veseli, primitori pe care i-am întâlnit în centrul Sibiului, un oraș frumos cu oameni frumoși. Am avut și o discuție și cu Moș Crăciun și l-am rugat să îi ajute pe toți cei care își doresc să își întâlnească jumătatea. Noi o să îi dăm Moșului o mână de ajutor și abia aștept să îi întâlnesc și astăzi pe toți cei care vor veni să ne cunoască și să ne împărtășească gândurile lor, pentru ca astăzi vom fi în Sibiu până la ora 20:00”, a spus Andreea Mantea pentru Wow Biz.

Cântăreața Paula Seling a ajuns și ea în județul Sibiu pentru a filma un videoclip. La sfârșitul lunii noiembrie, Paula Seling filma la Bâlea Lac la o temperatură de minus 9 grade. Interpreta de muzică ușoară a devenit între timp ”imaginea” Hotelului de gheață de de la Bâlea pentru sezonul 2022 – 2023. „Cum e să filmezi în rochie la -9°C ? Sperăm …fără urmări …dar imaginile spun multe. Un nou clip pentru o piesă de iarnă, un cântec vechi, cu parfum “arhaic”, mistic, plin de culori contrastante”, transmitea artista pe pagina ei de Facebook.

Vedeta Andreea Raicu a petrecut și ea o zi în Sibiu, pentru a lansa și aici brand-ul propriu de îmbrăcăminte. Raicu a găsit timp să viziteze Târgul de Crăciun, a făcut fotografii cu fanii și a dat autografe.