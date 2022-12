Să sperăm că ai avut parte de realizări în anul curent. Dacă a fost un an plin de provocări, ne bucurăm că s-a încheiat pentru a putea trece la lucruri mai frumoase și mai bune în anul ce urmeaza. Indiferent cum a fost anul acesta pentru tine, ai supraviețuit! Cu asta în minte, ia-ți un moment pentru a te gândi cum vrei să intri în noul an. Există multe obiceiuri pe care românii le fac în noapte dintre ani precum: merg la o petrecere fancy sau la un restaurant elegant, ies cu prietenii sau familia în piață pentru a vedea artificiile sau se întâlnesc la o cină delicioasă cu cei dragi și privesc emisiunile de la televizor moderate special pentru acest eveniment. Totuși mai există un obicei pe care nu dorim să îl încurajăm, acela de a te comporta ca și când ar fi o zi obișnuită.

Așadar, pentru a ne asigura că nu vei trata această zi ca pe una obișnuită, am alcătuit o listă cu practici faine de făcut în noaptea Anului Nou pentru a te ajuta să începi următoarele 12 luni într-o notă perfecta. Înainte de toate, acordă un moment pentru a-ți stabili intențiile pentru anul care vine. Ce dorești să realizezi în noul an? Ce speri să dobândești sau să depășești? Ce te va împlini?

Stabilește mini rezoluții pentru anul viitor

Indiferent că îi vei spune rezoluție, promisiune, făgăduință, obiectiv, dorință, aspirație, speranță, țintă, ambiție, ideal, vis, etc. ideea este aceeași – fiecare an ne aduce noi provoacări și ne determină să ne dorim mai mult de la noi. Venirea noului an reprezintă pentru mulți o oportunitate de a pune în aplicare anumite ambiții și de a-și îndeplini unele obiective sau promisiuni de ordin personal sau profesional.

Fă-ți timp în ajunul Anului Nou pentru a nota mici dorințe, obiective sau modificări pe care le poți face în rutina ta dar care vor avea un impact mare asupra vieții tale. Obiectivele de dimensiuni mici vor fi mult mai ușor de îndeplinit decât cele radicale. Este de dorit să începi anul cu victorii realizabile, nu cu promisiuni imposibil de ținut!

Exemplu de mini rezoluție: să rambursez în fiecare lună câte 50 lei în plus la creditul de nevoi personale.

Găsește acele experiențe din anul curent care au venit cu o lecție pe care o poți învăța

Cu siguranță ai avut parte de anumite provocări în acest an pe care ți-ai dori să nu le mai repeți în viitor sau cel puțin să știi cum poți gestiona mai bine aceste situații. Așadar, un blianț al provocărilor cu care te-ai confruntat în acest an, te-ar ajuta să revezi ce a determinat apariția acestor situații și mai ales, cum le-ai putea rezolva mai ușor dacă ele s-ar repeta. Ce a mers bine, ce a mers prost și ce ai putea învăța din aceste experiențe. Este un exercițiu de memorie dar și o bună ocazie de a reflecta asupra ideilor, relațiilor și obiceiurilor avute în acest an.

Exemplu de lecție de învățat: o situație neplăcută și care ar fi putut fi evitată, înlocuirea unei piese la mașină, pe care am tot evitat să o fac, din motive de timp dar și din motive financiare, care a rezultat în o mică defecțiune la motor, ceea ce a însemnat incapacitatea de a folosi mașina o perioadă de timp și un cost mult, mult mai mare decât ce presupunea înlocuirea din timp a piesei respective.

Manifestează-ți obiectivele

Există o vorbă care spune că obiectivele fără un termen limită nu sunt obiective, ci vise. Credem că este nevoie ca aceste obiective să fie structurate cât mai detaliat pentru noul an, iar trecerea dintre ani poate fi un moment oportun de a pune lucrurile în practică, pentru că, dincolo de claritatea pe care ți-o oferă, vine la pachet și cu o satisfacție grozavă.

Exemplu de manifestare a obiectivului: să spunem că în anul următor îți dorești să vizitezi Veneția. Planificarea obiectivului presupune să știi când vrei să mergi, unde vei sta, ce vei vizita, cu cine vei merge, cu ce vei ajunge la destinație, cum vei plăti, vei plăti această vacanță din economii, vei împrumuta bani sau îți propui să economisești banii până atunci? Toate aceste detalii + alte informații esențiale structurate într-un orizont de timp bine delimitat.

Fă ordine în haos pentru un început de an curat.

Trecere dintre ani este un moment oportun de a pune ordine în haos, de a face curățenie în casă dar și în gânduri sau în suflet, și nu în ultimul rând, de a repara sau înlocui ceva defect. Fă cum spune Marie Kondo și separă lucrurile. Păstrează-le doar pe cele care îți aduc bucurie.

Pregătește un decor special de Revelion

Organizează o petrecere sau pur și simplu îți poți amenaja casa într-un mod special pentru Revelion. Așa cum am mai spus, nu este o zi obișnuită și trebuie celebrate cum se cuvine. Este important să însemnezi cumva această zi și să trăiești din plin momentul.

Exemplu: un obicei specific pe care îl practic doar de revelion, este folosirea artificiilor de mână.

Vizitează sau sună oamenii dragi din viața ta

Nu cred că există ceva mai frumos de făcut la trecere dintre ani decât să îți vizitezi sau să îți suni oamenii dragi din viața ta, care au fost alături de tine în momentele importante din viață. De asemenea, este oportun și de a relua legătura în relațiile care s-au cam răcit.

Îmbracă-te elegant pentru a sărbători evenimentul

Indiferent dacă obișnuiești să te aranjezi la patru ace în general, trecere dintre ani este o ocazie specială pentru a te îmbrăca elegant. Scoate din garderobă cele mai fabuloase piese sau cumpără-ți ceva nou astfel încât să te îmbraci ca un rege au regină, fie că mergi la o petrecere de Anul Nou, fie că stai pe covorul (roșu) din propria sufragerie.