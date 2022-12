Mai multe mașini parcate pe Calea Cisnădiei, în apropiere de sensul giratoriu cu strada Gheorghe Dima din Sibiu, au fost vandalizate, în noaptea de miercuri spre joi. Proprietarii acestora s-au trezit de dimineață cu oglinzile rupte sau date peste cap, astfel că au cerut ajutorul poliției.

În jur de zece autoturisme parcate pe Calea Cisnădiei, în zona intersecției cu strada Plugarilor, au fost vandalizate. Proprietarii acestora au constatat joi dimineață că oglinzile de pe partea șoferilor au fost rupte. Oamenii au depus plângeri la poliție, în speranța că făptașul va fi prins și tras la răspundere.

„Sunt mai mult de zece mașini, printre care și a mea. Au rupt oglinzile, pe unele le-au dat peste cap. Erau parcate pe Calea Cisnădiei aproape de sensul de la Cireșica. Nu am mai pățit niciodată așa ceva și nu e prima dată când las mașina acolo. Este o zonă cu camere, cu parcări, cu spațiu mare, tot timpul e circulație. Nu am ideea cine și de ce a făcut asta. Am depus de dimineață plângere la poliție”, spune sibianul care și-a găsit mașina avariată.

Sibianul îi îndeamnă și pe ceilalți proprietari să meargă la poliție și să depună plângere, pentru ca făptașul să fie prins și pedepsit.