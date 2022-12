Căsătoria reprezintă un pas mare pe care mulți sibieni au ales să îl facă în 2022. Ieșirea dintr-o căsnicie care nu mai ”merge” este o decizie la fel de importantă, numărul divorțurilor scăzând semnificativ în Sibiu în acest an.

În 2022 s-au oficiat 800 de căsătorii la Sibiu, un număr aproximativ egal cu cel înregistrat în 2021. Un număr record de căsătorii a fost atins în 2019, când aproape o mie de cupluri de sibieni și-au unit destinele. În 2020, în timpul pandemiei, numărul acestora a scăzut drastic, la doar 607.

În comparație cu anul trecut, se pare că în 2022 sibienii s-au iubit mai mult, numărul divorțurilor fiind sensibil mai mic decât anul trecut. Dacă în 2021 la Sibiu au fost înregistrate 383 de divorțuri, anul acesta doar 333 de cupluri au ales să meargă pe drumuri separate. Lipsa comunicării a fost invocată drept principala cauză care a dus la despărțire. „Oamenii nu mai au răbdare să comunice unii cu alții, să-și spună păsurile, nemulțumirile. Fiecăruia i se pare că celălalt vrea să-și impună punctul de vedere, fără să ia în calcul că, poate, partenerul de cuplu are o nemulțumire reală. Evident, neexistând dialog, apar tensiuni, ele escaladează și se ajunge la divorț”, spune avocata Mădălina Scutelnicu.

Scutelnicu menționează însă și situația, mult mai rară, în care cupluri aflate în pragul destrămării care s-au împăcat chiar în sala de proces. ”În 2022, trei dintre clienții mei (două femei și un bărbat) s-au împăcat cu partenerii în fața instanței. Acolo, și-au dat seama că divorțul, în sine, e o decizie cât se poate de serioasă, cu efecte nu doar față de ei doi, ci și față de copiii lor. Am ținut legătura cu fiecare și am avut surpriza plăcută să constat că au rămas împreună. Nu pot afirma că există o vârstă anume a celor care divorțează, am avut și cupluri foarte tinere, dar și soți cu nepoței”, adaugă avocata.

Din cele 333 de divorțuri, 27 s-au realizat la Primăria Sibiu și 306 la Tribunalul și Judecătoria Sibiu. În ceea ce privește divorțurile administrative, la Primăria Sibiu precizează că cetățenii pot utiliza această modalitate de divorț doar în anumite condiții prevăzute de lege: soții sunt de acord cu desfacerea căsătoriei, nu au copii minori împreună, născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună, nu sunt puși sub interdicţie și nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.