Ultimul weekend din anul 2022 se anunță a fi unul generos în evenimente la Sibiu, mai ales pentru cei care nu și-au făcut încă planuri pentru seara de Revelion. Sibienii se pot bucura de petreceri incendiare cu muzică de calitate și concert în Piața Mare, iar cei care vor să facă mișcare pot să aleagă schi la Arena Platoș sau o plimbare la Zoo.

La Cotton distracția începe de vineri, 30 decembrie, cu o petrecere Trap House. Sibienii sunt așteptați să danseze într-o atmosferă nebună, pe cele mai tari hit-uri de trap românesc și american. MC Rosso, DJ Piciu, Disco Biscuit vor avea grijă ca toți cei prezenți să aibă parte de o noapte de neuitat. Intrarea costă 35 lei.

Ultima petrecere din an de la Cotton Pub va avea loc sâmbătă, 31 decembrie, pe mix-urile lui Johnny Da Mix și DJ Hampu. Sibienii și turiștii sunt invitați să ciocnească un pahar de șampanie la clubul de pe strada Dr. Ioan Rațiu. Distracția începe la ora 21:00 și include bufet rece și candy bar. Prețul este de 350 lei, iar rezervările se pot face la numărul de telefon 0745 696 480.

Caro, cel mai nou club din Sibiu, a pregătit petreceri cu muzică de calitate și băuturi pe gustul tuturor. Vineri, 30, decembrie, va avea loc o petrecere cu dress code „smart casual”, iar atmosfera va fi întreținută de DJ Rareș Luca. Accesul este gratuit, iar fetele se vor bucura de shot-uri gratuite până la ora 00:00. Mai mult, și la petrecerea dintre ani accesul va fi gratuit. În clubul din Sibiu vor răsuna cele mai tari hit-uri din zilele noastre, dar și muzică „oldies”. Sibienii care vor să se distreze până dimineața la Caro Sibiu pot face o rezervare la numărul de telefon: 0758 659 223.

CineGold a pregătit pentru ultimul weekend din anul 2022 o mulțime de filme noi și interesante, pe care sibienii le pot vedea sâmbătă sau duminică. „Lamborghini: Omul din spatele Legendei”, „I wanna dance with somebody”, „Două inimi”, „Avatar: Calea Apei”, „Pantera Neagră: Wakanda Pentru Totdeauna”, „O lume ciudată” și multe altele. Programul CineGold în acest weekend este următorul: sâmbătă, 31 decembrie – deschis între 11:00 – 19:00, duminică, 1 ianuarie – 15:00 – 24:00, luni, 2 ianuarie – 11:00 – 24:00.

În noapte de Revelion, sibienii pot sărbători venirea noului an în Piața Mare, la concertul finanțat de Primăria Sibiu. Pe scenă vor urca Irina Rimes și trupa sibiană Domino. „Cea mai faină petrecere de Revelion din Sibiu are loc în inima orașului, cu un spectacol extraordinar oferit de 🎶 IRINA RIMES și our local heroes, trupa 🎶 DOMINO. Te așteptăm să te bucuri de muzica bună și sa petreci alături de artiști extraordinari. Petrecerea începe și se termină cu FUNKYDROP, DJ-ul cu cele mai variate și complete set-uri, perfecte pentru cea mai importantă petrecere din an”, au anunțat reprezentanții Events for Tourism, care organizează spectacolul. Din păcate, concertul nu va fi însoțit de de tradiționalul foc de artificii, Sibiul fiind singurul oraș mare din țară care nu va avea un spectacol pirotehnic la trecerea dintre ani. Citește și: Revelionul la Sibiu – Singurul mare oraș din țară fără artificii – Clujul cheltuie 130.000 lei doar pentru spectacolul pirotehnic

Pentru cei care vor să petreacă ultimul weekend din an în aer liber, una dintre cele mai bune variante este o zi de schi la Arena Platoș. S-a deschis și pârtia pentru săniuș, prin urmare și cei care nu știu să schieze se pot distra pe cinste. În noaptea dintre ani, sibienii și turiștii se pot distra la petrecerile organizate la Apres Ski-urile de la baza și din vârful pârtiilor. La fel ca în anii precedenți, în noaptea de Anul Nou se va putea schia din 31 decembrie de la ora 22.00 până dimineața la ora 04:00, iar cartela de nocturnă va costa doar 50 lei. Pe 1 ianuarie, pârtiile se vor deschide la ora 11:00. VEZI AICI DETALII

Grădina Zoologică Sibiu are și în acest weekend același program ca în restul anului. Sibienii care preferă o plimbare cu familia la Zoo pot să o facă între orele 9:30-16:00. Recent, la grădina zoologică au fost aduși șase lupi de la Zoo Osijek din Croația, pe care copiii cu siguranță ar fi încântați să îi vadă.