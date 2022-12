După ce în toamnă s-a despărțit de FC Hermannstadt, Dani Coman a avut câteva discuții cu CFR Cluj, însă nu s-a ajuns la un comun acord.

“Există discuții cu CFR Cluj de vreo jumătate de an. Chiar săptămâna trecută am avut o discuție cu Neluțu Varga, suntem prieteni, ne respectăm. Cred că împreună cu el și cu ceilalți din conducerea administrativă putem face lucruri pozitive. Ce va fi, vom vedea din ianuarie.

Până în ianuarie stau să mă bucur de familie, de Sărbători. Am timp și pentru fotbal, nu întotdeauna fotbalul este cel mai important. Așa cum spuneam că pot lucra cu Daniel Niculae, pot lucra cu Cristi Balaj și cu oricine”, a spus Dani coman, conform Fanatik.

”2022 va rămâne în scurta noastră istorie ca fiind ,,anul special FCH”. Este anul în care am strâns rândurile, am rezistat și apoi am revenit în Superliga. Este anul în care la început am prelungit contractul lui Raul Opruț și-n scurt timp l-am transferat definitiv pe Para-gol. Ambii sunt acum în Echipa Națională de Fotbal a României. Este anul în care am făcut cea mai bună investiție prin păstrarea celei mai frumoase echipe! Cu ea am revenit în prima ligă și tot cu această echipă am ajuns în primele 6.

În 2022 am învățat din nou cum să ne bucurăm și să sperăm că ne va fi mai bine! Anul ce urmează ne va aduce îmbunătățiri, atât pe plan sportiv, cât și pe plan adiministrativ. Pe lângă transferuri, investiții și fapte, vă pregătim o revenire pe care ne-o dorim din plin. Și suntem convinși că la fel simțiți și voi, suporterii noștri adevărați! Am pierdut 9 puncte pe care le vom recupera. Vom lupta să le recâștigăm din nou! Am pierdut un președinte, pe care ÎL VOM RECUPERA! Ați auzit bine – în 2023 NE VOM RECUPERA PREȘEDINTELE!” se arată într-un comunicat emis de clubul sibian.