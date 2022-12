Ioana Balteș s-a născut în Sibiu și a terminat Facultatea de Jurnalism de la Universitatea ”Lucian Blaga”. A lucrat ca ziarist timp de 10 ani, apoi a renunțat la cariera de jurnalist și a plecat din țară ca să fie alături de omul pe care îl iubea. Ioana s-a stabilit în Marea Britanie și lucrează acum ca specialist în resurse umane la King’s College Hospital în Londra. A călătorit în aproape toată lumea și este implicată activ în mai multe proiecte, unele dintre ele dedicate României.

Facultatea de Jurnalism, cea mai bună alegere

Ca majoritatea copiilor crescuți înainte de 1989, Ioana a avut parte de o copilărie cu ,,cheia la gât”. „Am avut o copilărie normală, așa cum au avut toți copiii crescuți înainte de 1989, cu stat la coadă la ouă și la salam. A fost o copilărie simplă, dar foarte fericită”, spune Ioana.

A ales să urmeze Facultatea de Jurnalism, din pasiune pentru comunicare și pentru interacțiunea cu oamenii. „Sunt extrovertită 100%. Iubesc dinamica dintre oameni, iubesc să interacționez cu oamenii și să le descopăr personalitatea, cred că asta a fost la momentul respectiv. Să urmez această facultate a fost cea mai bună alegere pe care puteam să o fac”, ne-a spus Ioana.

După facultate, Ioana a practicat meseria de jurnalist timp de 10 ani, perioadă în care a lucrat la Radio România Actualități, unde a fost reporter la ”Matinal”, a făcut parte din echipa fondatoare a revistei ”Cariere” și a fost redactor șef la revista Eva. „Am iubit cei 10 ani în care am lucrat ca jurnalist în București. Au fost anii mei preferați, și nu puteam să fi făcut asta dacă nu terminam Facultatea de Jurnalism”, ne-a mărturisit aceasta.

A plecat din țară ca să-și urmeze dragostea

După 10 ani de jurnalism, Ioana a renunțat la această meserie, motivul fiind unul parcă desprins dintr-o poveste: dragostea. „Acesta a fost motivul pentru care am plecat din țară – m-am mutat la Londra în Marea Britanie pentru că acolo mi-am găsit dragostea”, mărturisește Ioana.

Din cauza faptului că nu era vorbitoare nativă de engleză, Ioana nu a putut continua meseria de jurnalism în Marea Britanie, așa că a trebuit să se reorienteze profesional. „În ce altă meserie aș fi putut să îmi folosesc abilitățile de comunicare mai bine decât în recrutare? Așa a început, de fapt, cariera mea. De aproape 15 ani recrutez cadre medicale pentru sistemul de stat din Marea Britanie, și am recrutat oameni din 20-30 de țări” ne-a spus Ioana.

Meseria ei a ajutat-o să viziteze aproape toată lumea, iar câteva dintre locurile pe care le-a văzut i-au rămas în suflet. „Din Europa iubesc Portugalia. E un loc în care mă întorc ca să iau decizii când sunt în momente de cumpănă. Fug câteva zile acolo, am un loc preferat – o o cafenea mică pe malul mării, acolo iau cele mai importante decizii din viață. Din Asia îmi plac Filipinele, sunt spectaculoase, oamenii sunt grozavi, iar din Africa, probabil Nigeria, pentru că am și legături personale cu țara asta”, ne-a mărturisit aceasta.

În meseria de recrutor trebuie să cunoști oamenii și nevoile lor

Meseria de recrutor medical are provocările ei, iar una dintre ele este să îți cunoști interlocutorul. „Candidatul tău devine interlocutorul tău, oamenilor pe care îi recrutezi le schimbi viața. În Marea Britanie, timp de 15 ani am adus oameni, asistenți medicali, doctori, fizioterapeuți și așa mai departe, din toată lumea – din Asia, din Africa, din Europa. Noi făcând asta le-am schimbat viața acelor oameni și atunci trebuie să fii extrem de precaut – să nu îi minți, să nu le vinzi iluzii false, să le prezinți oportunitatea exactă, așa cum este ea, și să nu fii tentat să le promiți mai mult decât ceea ce vor găsi când se vor muta în țara respectivă”, ne-a spus Ioana.

Proiecte în Dubai, Arabia Saudită și Nigeria

De-a lungul timpului, Ioana a lucrat în mai multe proiecte care au format-o atât profesional, cât și personal. Unul dintre cele mai interesante proiecte este cel la care lucrează acum – un parteneriat între guvernul nigerian, Departamentul de Comerț Exterior al Marii Britanii și un spital din Londra, King’s College Hospital, care are o vechime de 200 de ani în cercetare medicală. „Proiectul constă în exportul de expertiză clinică în Emiratele Arabe Unite, în Africa și în alte destinații. Construim un spital cu expertiză britanică, se numește „Centrul African de Excelență Medicală” și se află în Abuja, în Nigeria. Am făcut proiecte similare în Dubai, Arabia Saudită, dar proiectul actual are cea mai mare anvergură de până acum. Este un proiect cu o investiție de 850 de milioane de dolari, fenomenal de interesant, pentru că trebuie să găsim oamenii cei mai buni în lume și să îi plasăm să lucreze în spitalul ăsta. Este un proiect care încearcă să oprească fenomenul pe care englezii îl numesc ”brain drain”, care s-a întâmplat și în România cu cadrele medicale. Încercăm să găsim diaspora medicală pe care să o ducem înapoi în Africa”, ne-a spus Ioana.

Ioana a devenit mentor în carieră la Universitatea Westminster, unde lucrează cu studenții și îi ghidează spre cariera de resurse umane. „Mai sunt parte dintr-un alt proiect pilot la King’s College Hospital, locul unde lucrez acum. Proiectul se numește ,,Mentorship”, dar este de fapt un proiect de „reciprocal mentoring”, care înseamnă învățare reciprocă, deci oameni care își schimbă rolurile din mentor în învățăcel și invers. Acolo ne axăm foarte mult pe tot ce înseamnă diversitate, incluziune rasială, discriminare”, ne-a mai povestit Ioana.

”Vrem acasă”, un proiect pentru România

Chiar dacă locuiește acum în Marea Britanie, Ioana nu a uitat de unde a plecat, iar în 2019 a realizat un workshop pentru studenții de la specializările Jurnalism și Comunicare și Relații Publice de la Universitatea ”Lucian Blaga”. Proiectul s-a numit ,,Te instig”și a fost un proiect personal, facilitat de facultate prin intermediul profesoarelor Minodora Sălcudean și Adina Pintea. Ioana a oferit personal un premiu pentru doi studenți, o excursie în Londra. În cadrul proiectului studenții au învățat despre activismul social, voluntariat și implicarea în comunitate. „Am lucrat foarte mult pentru corporații foarte mari în Anglia și mi-am dat seama că ajungem într-un punct al vieții în care societatea ne împinge continuu să fim un hamster într-o rotiță, să alergăm continuu, fără să fim foarte conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Cred că e bine să încercăm să dăm înapoi ceva din ce am primit. Toate proiectele mele au fost, de fapt, o continuare normală a dorinței mele de a da ceva înapoi”, ne-a spus Ioana.

Un alt proiect al Ioanei prin care aceasta a încercat să ajute România aducând înapoi acasă cadrele medicale cu experiență în Europa, se numește „Venim acasă”. „Cadrele medicale din Anglia, după Brexit și în timpul pandemiei, au început încet-încet să se gândească să se întoarcă acasă. Au fost foarte multe cazuri de cadre medicale care voiau să se întoarcă, dar nu știau unde, le era foarte greu să își găsească locuri de muncă și contracte. Așa s-a născut proiectul ,,Vrem acasă”, în care până acum avem un doctor și patru asistenți care s-au întors să lucreze în Sibiu”, ne-a spus Ioana.

Sibiu înseamnă „acasă”

Pentru Ioana, Sibiul reprezintă ”acasă”, locul de care își amintește tot timpul cu drag și unde se întoarce mereu. „Mă întorc la mama, la fini, la verișori, la prietenii mei dragi, mă întorc înapoi în suflet, de fiecare dată când mă întorc în Sibiu. Sunt multe locuri care îmi plac, iubesc Piața Mică, iubesc locurile în care bântuiam când chiuleam de la școală, îmi place Bulevardul Mihai Viteazu…sunt locurile unde mă duceam singură la școală cu cheia de gât, știu trecerea de pietoni pe care o foloseam când mă duceam la școală”, ne-a mărturisit Ioana.

Dacă ar reveni în țară, Sibiul ar fi orașul în care ar vrea să stea, însă nu a planificat încă să se întoarcă definitiv. „Nu vreau să zic acum nici da, nici nu. Am o familie acum aici în Anglia și e un pic mai complicat, dar nu zic niciodată nu, iar sufletul tot acasă îți rămâne”, declară Ioana.