Fred White, fostul baterist al trupei Earth, Wind & Fire, a murit la vârsta de 67 de ani.

Copil minune, White, născut în Chicago, a fost unul dintre primii membri care s-au alăturat grupului fondat de celălalt fratele său, Maurice, relatează Mediafax.

Basistul Verdine White a declarat că fratele său, “uimitor și talentat”, cântă acum “la tobe cu îngerii”.

Printre omagiile aduse lui White, cântărețul Lenny Kravitz l-a numit “un adevărat rege” și a spus că a fost “binecuvântat” că a fost influențat de el.

White a început să cânte la tobe la vârsta de nouă ani și a obținut primul său disc de aur, Donny Hathaway’s Live, la doar 16 ani.

În 1974, s-a alăturat trupei Earth Wind & Fire, fondată de fratele Maurice și cunoscută pentru hituri precum September și Boogie Wonderland.

Un an mai târziu, grupul a devenit celebru cu albumul That’s the Way of the World.

A devenit una dintre cele mai bine vândute trupe din toate timpurile, cu peste 90 de milioane de discuri vândute în întreaga lume.

De-a lungul anilor, grupul a câștigat șase premii Grammy și patru American Music Awards, precum și intrarea în Rock and Roll Hall of Fame în 2000 și obținerea unei stele pe Hollywood Walk of Fame.

Decesul a fost anunțat pe Instagram de Verdine White, care nu a oferit o cauză.

“Familia noastră este întristată astăzi de pierderea unui membru uimitor și talentat al familiei, iubitul nostru frate Frederick Eugene “Freddie” White”, a scris acesta.