Transilvania Tattoo Expo revine în 2023 după o pauză de patru ani, reunind din nou, la Sibiu, unii dintre cei mai mari artiști tatuatori din lume. Ediția cu numărul unsprezece va fi una specială și va oferi posibilitatea sibienilor și nu numai să se tatueze la tatuatori apreciați la nivel internațional. „Vom avea din nou o ediție cu tematică”, spune Ovidiu Popârțan, organizatorul convenției de tatuaje de la Sibiu.

Este al unsprezecelea an în care, în inima Transilvaniei, la Sibiu, are loc un eveniment de mare anvergură – Transilvania Tattoo Expo. După o pauză de patru ani, ediția din 2023 este una extrem de așteptată de public. „Ultima ediție a avut loc în anul 2018, iar aceasta ar urma să fie jubileul celor zece ediții precedente. Evenimentul va avea loc între 26 și 28 mai”, spune Ovidiu Popârțan, organizator.

Tematica ediției din acest an va fi „maori” (n.red.: care face referire la populația băștinașă din Noua Zeelandă), ceea ce înseamnă că mulți artiști din această țară vor fi prezenți la Sibiu în primăvară atât pentru a tatua, cât și pentru a spune povestea poporului lor. Aceștia vor tatua cu ustensile tradiționale, manuale, fără a se folosi de mașinile de tatuat electrice. Mai mult, vor pune în scenă reprezentații cu dansuri din zonele din care provin, încântând astfel publicul prezent.

Artiștii vin din toate colțurile lumii

Zeci de artiști tatuatori vor participa la Transilvania Tattoo Expo din Sibiu. Vor veni din toate colțurile lumii, inclusiv din Statele Unite ale Americii.

Primii tatuatori anunțați sunt: Constantin Lăpușneanu (Castor Ink/Iași, România), Marius Jucan (ARK Studio/Cluj-Napoca, România), Ovidiu (Transilvania Tattoo/Sibiu, România), John Max (Radical Ink/București, România), Wanda (Manatahiti Tatau Danse/Tahiti), Vatea (Manatahitti Tatau/Tahiti), Momo (Tiki Tatau/Berlin, Germania), Heiko (Forth Notch Tattoo/Marl, Germania).

„Artiștii tatuatori vin din Europa, cât și din SUA. Vom avea un invitat care a făcut înconjurul lumii pe motocicletă, el fiind tatuator. Călătoria lui a durat 3 ani și jumătate, vizitând inclusiv România. În cadrul evenimentului, el va face o prezentare, punctând cele mai interesante experiențe profesionale, punând accent pe cultura tatuajelor din țările vizitate”, spune Ovidiu Popârțan, organizator.

Zilnic vor avea loc tradiționalele concursuri de tatuaje pe diferite categorii (best of day, best of color, best of black & grey, best of show), la care se vor putea înscrie persoane din public, care își vor face tatuaje în cadrul evenimentului. Artiștii ale căror tatuaje for fi desemnate cele mai bune vor câștiga trofeele „Transilvania Tattoo Expo”, precum și alte premii. Pe lângă concursurile de tatuat, vor exista și diferite discuții, seminarii și expoziții pe diferite tematice.

Evenimentul Transilvania Tattoo Expo are loc în perioada 26-28 mai 2023, locația urmând să fie anunțată în curând.