Mai mulți sibieni susțin ca au fost înșelați de o firmă de construcții în perioada 2021 – 2022. În prezent, peste 20 de dosare apar pe numele Nicolae Pițigoi, administratorul firmelor de construcții Kynsib și Hermes Sibsped, majoritatea pentru executare silită după ce ar fi „țepuit” nu doar persoane fizice, ci și firme. Printre altele antreprenorul și una din firmele sale, ar datora unui sibian între 5.000 și 10.000 de euro, sumă de bani care ar compensa materialele de construcții care nu au mai fost livrate, cu toate că au fost plătite. De asemenea, la IPJ Sibiu a fost depusă cel puțin o plângere pe numele lui Pițigoi, pentru astfel de practici.

Florin Botezan, este unul dintre sibienii care au apelat la firma de construcții deținută de Nicolae Pițigoi pentru construirea unei case, în urmă cu peste un an. De acord cu constructorul, au semnat un contract care mai apoi nu a fost respectat de firma de construcții din Sibiu. Din materialele plătite, „păgubitul” ar fi primit doar o parte din ele, restul urmând să fie livrate, lucru care nu s-a întâmplat nici până în prezent. „Florin Botezan a depus plângere la Poliție”, potrivit reprezentanților IPJ Sibiu. Totodată, Botezan a înaintat un proces împotriva constructorului, la fel ca mulți alții.

„Mi-a spus că are materialele deja cumpărate cu mult timp în urma, motiv pentru care acestea sunt mai ieftine decât pe piață. Spune ca deja are contract cu anumiți ingineri, că firma e de încredere, însă ia bani în avans pe materiale și nu le mai aduce. Eu am încheiat relația contractuală cu el anul trecut în august, iar în februarie am depus plângere la Poliție. Ar mai trebui să îmi dea cel puțin între 5.000 și 10.000 de euro. După ce am depus plângere, posterele, afișele, până și secretara au început să dispară. Practic firma s-a transformat într-una «fantomă»”, spune Botezan.

După cum putem vedea pe Portalul Instanțelor de Judecată, cu siguranță Botezan nu este nici primul și nici ultimul păgubit. Marius Sârbu, administratorul unei firme de utilaje, nu a fost plătit pentru serviciile sale, Nicolae Pițigoi trimițându-i ordine de plată false. „Din octombrie 2021, nu mi-a mai plătit facturile, mi-a dat ordine de plată false și cu asta se ocupă. Am lucrat împreună. Eu am o firma cu utilaje de construcție, i-am dus materiale cu mașinile și nu mi-a dat banii. În prezent, are să îmi dea 32.000 lei. Am depus plângere la Poliție”, spune Marius Sârbu.

Pițigoi: „Eu m-am ținut de cuvânt”

Nicolae Pițigoi, administratorul firmei de construcții Kynsib, vede lucrurile dintr-o altă perspectivă în ceea ce privește plângerea sibianului Florin Botezan. Bărbatul spune că restul materialelor de construcție nu au mai putut fi livrate pentru că porțile locației au fost închise, iar suma pe care sibianul i-o cere este mult prea mare în raport cu lucrarea realizată.

„Eu am avut o lucrare să îi fac dumnealui, materiale plus manoperă. O parte au fost duse și o parte nu au mai ajuns la el pentru că s-a apucat să lucreze cu o altă societate. A reziliat contractul cu noi, iar când ne-am dus acolo cu o parte din materiale ca să ne apucăm de treabă, ne-am dus și ușile erau legate cu lacăt, normal că nu am mai putut lăsa materialele. Ulterior, a început colaborarea cu altă societate, patronul m-a sunat, iar eu i-am trimis betonul, cărămida, țigla și ce materiale mai avea nevoie ca să poată să își finalizeze omul lucrarea”, spune Nicolae Pițigoi.

”Eu i-am spus clar că o să plătesc o parte din manopera că mai avea el restanță la firma care a construit, l-am sunat pe patronul respectiv, i-am virat o parte din bani și rămăsese ca ulterior domnul Botezan să mă sune și să ajungem la suma corectă pentru a finaliza problema, dar el nu m-a mai sunat. Eu m-am ținut de cuvânt. Suma pe care mi-o cere el este mult prea mare față de ceea ce s-a lucrat la el”, a mai spus Pițigoi.

Amenință cu proces

Antreprenorul sibian a încercat să ne intimideze, spunând voalat că nu ar fi bine ca Ora de Sibiu să publice vreun articol în acest sens. ”Eu am luat legătura cu avocatul și acesta a zis că să îl lăsăm să publice că ne îndreptăm și către unii și către alții pentru că declarațiile sunt mincinoase”, a adăugat Pițigoi.

Înainte de firma Kynsib, Nicolae Pițigoi a administrat Hermes Sibsped, o firmă pe numele căreia sunt zeci de dosare pe rol sau cu sentință definitivă la Judecătoria Sibiu, majoritatea pentru executare silită pentru neachitarea datoriilor către terțe persoane sau alte firme.