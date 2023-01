Noutățile legislative aduse codului fiscal îi fac pe tot mai mulți oameni să se gândească dacă este mai rentabilă deschiderea unei afaceri prin intermediul unei Societăți cu Răspundere Limitată (SRL) sau a unei Persoane Fizice Autorizate (PFA) în anul 2023. Modificările aduse taxelor și plafoanelor aduc incertitudine chiar și printre experți, iar o previziune a ceea ce se va întâmpla pe termen lung este inabordabilă la momentul actual. Cu siguranță că și firmele din Sibiu au de suferit inevitabil, dar am stat de vorbă cu mai mulți experți contabili din oraș pentru a vedea care ar fi cea mai potrivită formă sau alegere acum la început de an 2023.

SRL-ul, varianta preferată de contabilii din Sibiu

Situația este incertă în rândul experților contabili, care consideră că modificările dese aduse legislației în vigoare afectează piața afacerilor și că nu pot fi făcute previziuni de lungă durată în acest sens, însă susțin ideea că ideea unui SRL este mult mai benefică decât cea a unui PFA.

“Este foarte puțin rentabil să se rămână pe PFA. Nu e nimic stabil pentru că încă se modifică foarte multe și se aduce modificare la modificare. Ca și expert, să poți ajuta pe cineva și să îl îndrumi este destul de greu, pentru că azi îi spui ceva, iar mâine totul se poate îndrepta în direcția opusă. Mediul de afaceri este foarte incert, iar anul acesta destul de greu de previzionat din cauza legilor foarte proaste. Nu garantăm nimic pentru că nu mai există previziuni de lungă durată, există doar de azi pe mâine. Cumva încercăm să supraviețuim.” spune Gabriela Csedo, expert contabil.

“Eu îi îndemn să meargă spre un SRL din mai multe considerente, exceptând partea fiscală. E vorba de o altă vizibilitate, e vorba de stabilitate în timp pentru că poate am nevoie de un credit, poate vreau să mă dezvolt. Asta am observat în practică și deși nu sună foarte frumos, ești tratat diferit dacă mergi la o bancă pentru un credit când ai un SRL, față de PFA. În ceea ce privește răspunderea, în cazul SRL-ului se realizează în limita capitalului social. Spre exemplu, am făcut o prostie, clientul meu are o pierdere din cauza mea, răspund din capitalul social. Dacă fac asta cu un PFA, răspund din averea proprie. Este un lucru pe care oamenii nu îl iau în considerare, deși este crucial” spune Blaga.

“Dacă vorbim de un nivel al veniturilor estimat undeva la 20-25 de mii de lei pe lună, atunci cel mai bine este SRL cu un angajat. Dacă are venituri mai mici de 20 de mii de lei poate că l-ar ajuta un PFA la normă de venit. Depinde foarte mult de zona de activitate pe care vrea să meargă omul respectiv” completează acesta.

Ce se modifică pentru PFA

Una dintre cele mai importante modificări pentru PFA-uri este reducerea pragului pentru norma de venit de la o sută de mii, la 25 de mii de euro. Toate PFA-urile impozitate la normă de venit care depășesc acest prag, vor fi impozitate în sistem real începând cu 1 ianuarie 2024.

O altă modificare adusă este creșterea plafoanelor contribuției de asigurări sociale (CAS) de 25% și contribuției de CASS de 10% . “Dacă în 2022 veniturile din PFA depășeau 12 salarii minime pe economie, atunci obligatoriu trebuia să fie achitată pensie la contribuția de asigurări sociale, aproximativ 7000 de lei pe an. Pentru partea de sănătate, dacă mai multe venituri (activități independente, chirii, dividende, colaborări cu alte persoane, venituri din străinătate) depășeau 12 salarii minime pe economie, se plătea 10% din acea bază.

Începând din 2023, pentru pensii avem plafon de 12 salarii și 24 de salarii, iar dacă o depășim, plătim 25% din baza pe care o alegem și care nu poate fi mai mică decât plafonul pe care îl depășim. La sănătate avem trei astfel de plafoane, de șase, douăsprezece și 24 de salarii minime” spune Ioan Blaga, expert contabil și consultant financiar.

Ce se schimbă pentru SRL

Pentru SRL-uri va crește cota impozitului pe dividende (n.r. o parte din profitul net care vine pentru o acțiune emisă de o societate pe acțiuni) de la 5% la 8%. Pe de altă parte, va dispărea cota de impozitare de 3% pentru microîntreprinderi și rămâne cota unică de 1%. Acest lucru nu se va aplica celor care sunt însă acționari majoritari în cadrul a mai mult de 3 firme. “Nu mai pot să rămână cu firm la impozitarea pe microîntreprindere de 1% pe veniturile realizate dacă am calitatea de asociat majoritar în mai mult de 3 firme care sunt deja la microîntreprindere. A patra firmă trece automat la impozitarea de 16% pe profit” declară Blaga.