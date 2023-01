În ultima perioadă prețurile au început să crească, iar mâna de lucru din Sibiu nu face excepție. Prețul manoperei a crescut cu peste 10%, iar constructorii se plâng de lipsa clienților.

Pentru cei care vor să își construiască sau amenajeze casa în 2023, trebuie să țină cont de faptul că atât prețul la materiale de construcție, cât și manopera au crescut. „Prețurile la manoperă au crescut mult pentru că au crescut prețurile la materiale din vară, de exemplu sacul de ciment era 19 lei, acum este 30 de lei” ne-a spus Dan, constructor din Sibiu.

De aceeași părere este și Nicolae Capotă, care susține că a trebuit să își înceapă lucrările cu prețul de anul trecut pentru a nu pierde clienții. „Clienții se plâng de prețuri. Pentru prima mea lucrarea pe anul acesta am făcut contractul cu prețul de anul trecut, pentru că nu se mai construiește, au scăzut vânzările și cererea. Cred că principala cauză ar fi faptul că au crescut dobânzile la bănci, iar oamenii nu se mai încadrează în credite” spune acesta.

Mai puțini clienți din cauza prețurilor ridicate

Firmele de construcție sunt direct afectate de aceste creșteri, acestea au pierdut clienții sau au fost nevoiți să renunțe la ei pentru că suma pe care o ofereau aceștia nu acopereau cheltuielile. „Numărul de clienți a scăzut și cu siguranță va mai scădea, din cauză că nu se prea mai construiește deocamdată în Sibiu, așa mult cum se construia acum un an de exemplu. Nu am avut cazuri în care am refuzat clienții, dar am fost la limită, ne-am înțeles la un preț convenabil și nu a trebuit să îi refuzăm” ne-a spus Florin Gabor, constructor din Sibiu.

„Lumea se cam retrage pentru că sunt toate scumpe, materialele plus manopera. A trebuit să refuzăm unele lucrări pentru că nu ne cereau să lucrăm la un preț mai mic și nu ne puteam acoperii cheltuielile” ne-a mai spus Dan.