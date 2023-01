Simona Halep, Ilie Năstase, Ion Țiriac, Horia Tecău sunt doar câteva dintre marile nume ce le vin în minte tinerilor care visează să ajungă pe podium în câțiva ani. Tennis Fox Academy a fost fondat pentru ei, pentru a putea să deprindă tainele tenisului de câmp, astfel încât să ajungă să facă performanță. Zeci de copii au fost instruiți, în ultimul an, în condiții excelente pe cele trei terenuri de zgură din Șelimbăr.

„Sunt foarte bucuros că într-un singur an am reușit să inițiem Academia pentru copii. Acesta este programul nostru principal, căruia i-am dedicat cele mai multe multe resurse, pornind de la considerentul că sportul este extrem de important pentru dezvoltarea copilului. Am format 8 grupe de copii și am organizat 9 turnee”, spune Dan Lazăr, manager Tennis Fox.

Situată la o aruncătură de băț de municipiul Sibiu, pe strada Seivșului, nr. 47 din Șelimbăr, Tennis Fox Academy reprezintă alegerea perfectă pentru părinții care vor să își vadă copiii evoluând și învățând un sport care le oferă o mulțime de beneficii. De la coordonare și concentrare, la ambiție și reacții rapide, tenisul este modalitatea perfectă prin care cei mici pot face mișcare, se pot distra și pot cultiva noi abilități. Spațiile sociale ale clubului – terasele, recepția și magazinul – le oferă adulților posibilitatea de a se relaxa și de a socializa la o cafea bună, în timp ce copiii lor încep să calce pe urmele marilor jucători de tenis, cum sunt Simona Halep, Ilie Năstase, Ion Țiriac, Horia Tecău, și își perfecționează lovitura plată, pe cea liftată, voleul și alte lovituri de bază și speciale specifice tenisului de câmp.

Din august 2021 și până în prezent, clubul Tennix Fox din Șelimbăr a avut parte de prezența a peste 50 de elevi care au fost instruiți de cei trei antrenori profesioniști ai bazei. 20 de competiții pentru copii si adulți, la care au participat peste 100 de persoane, au fost găzduite pe terenurile de pe strada Sevișului. În această perioadă au fost oferite multe premii deosebite inclusiv echipament de tenis, rachete sau ore private cu instructor. Nu au lipsit nici programele și competițiile – Sportya, cardio-tenis și corporate tennis – programe ce le oferă celor care aleg clubul Tennis Fox mai mult decât posibilitatea de a face mișcare și de a învăța să joace tenis. Sibienii gasesc la Tennis Fox multe competiții pentru amatori, relaxare, premii interesante, multa distracție si buna dispozitie.

Alătură-te și tu comunității pasionaților de tenis de câmp la Tennis Fox și bucură-te de toate beneficiile pe care ți le oferă practicarea acestui sport alb. Toate informațiile despre club, programele derulate în această perioadă, tarife și rezervări le găsești pe site-ul web tennisfox.ro, pe paginile de Facebook și Instagram.