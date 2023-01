La doar trei ani și cinci luni, Matei, un copilaș din Sibiu, duce o luptă extrem de grea. La finalul lunii noiembrie a fost diagnosticat cu encefalită, iar de atunci viața lui și a părinților săi s-a schimbat radical. Sărbătorile și le-a petrecut prin spitale, fiind văzut de o mulțime de medici, care în urma analizelor și-au dat seama de ce boală suferă. Micuțul are șanse să se recupereze și să aibă parte din nou de o viață normală, însă pentru asta este nevoie de tratamente în străinătate, care sunt extrem de costisitoare. În cele ce urmează aflați povestea băiețelului și cum puteți ajuta.

Diagnosticat cu Encefalită Autoimună

Ziua de 22 noiembrie 2022 va rămâne pentru Matei și pentru părinții lui o zi neagră. Au ajuns la spital după ce micuțul a început să tușească, să aibă o stare de subfrebilitate, tulburări de vorbire și somnolență. După ce a fost consultat de medicii de la camera de gardă a Spitalului Luther, au fost trimiși la Boli Infecțioase, unde au fost și internați. „La ora 17:30 Matei a făcut prima criză focală, diagnosticul mergea spre Epilepsie. I s-a administrat tratament epileptic, a răspuns la tratament până la ora 01:00, la ora 04:00 ne-am transferat la ATI Sibiu, iar acolo am aflat că este suspect de Encefalită”, povestește Alexandra, mama lui Matei.

Zilele ce au urmat au fost și ele grele, iar suferința lui Matei s-a amplificat. Odată ce diagnosticul a fost confirmat de analize, medicii au depistat faptul că băiețelul avea mai multe edeme cerebrale, din cauza cărora nu putea vorbi și folosi partea stângă a corpului. Până la început de decembrie, a rămas sub observație și tratament la ATI, după care, pentru încă câteva zile, a fost internat pe secție la Boli Infecțioase. Părea că lucrurile se îmbunătățesc, astfel că medicii au decis că poate fi externat. „În data de 9 decembrie, am primit vestea cea bună, că mergem acasă. Evoluția lui Matei era una favorabilă, am stat acasă două săptămâni, timp în care Matei se recupera foarte bine din punct de vedere motoric și eram deja programați la Spitalul de Recuperare din Sibiu. Dar, în data de 24.12.2022, Matei prezenta stări de somnolență, era apatic, mai puțin cooperant și acuza fotofobie. La indicația medicului am mers la camera de gardă, din nou, unde ne-au internat la ATI. Diagnosticul a fost Infecția căilor respiratorii, s-a administrat tratament pentru infecție și pentru encefalită, iar evoluția lui părea a fi una favorabilă… Eram convinși că în data de 27 decembrie vom fi acasă”, povestește mămica lui Matei.

Din păcate, lucrurile nu au fost pozitive. Matei a rămas și de Anul Nou sub observație, în spital, fiindcă starea lui s-a agravat. Micuțul este conștient, însă nu vorbește, nu poate mânca singur și nu își poate folosi partea stângă a corpului. „Nu suntem 100% convinși că ne recunoaște”, spune Alexandra, mama lui Matei.

Matei are nevoie de ajutor

Părinții lui Matei, cu ajutorul unei asociații, au găsit o variantă de tratament și recuperare, în speranța că micuțul se va face bine. Spitalul Sant Joan de Deu din Barcelona, Spania este specializat pe cazuri grave de encefalită, însă costurile sunt extrem de costisitoare. Este nevoie de aproximativ 90.000 de euro pentru tratamentul băiețelului din Sibiu.

„Vă rugăm să fiți alături de noi în lupta lui Matei pentru supraviețuire și întoarcerea la o viață normală. Orice ajutor contează, fie că e o donație, o licitație sau chiar un simplu share”, spune Alexandra, mama lui Matei.

Donațiile se pot face prin următoarele metode:

Conturi ING, Titular: Alexandra Dinca-Pop

RO10INGB0000999907836488 (RON)

RO62INGB0000999912645588 (EUR)

Cod SWIFT/BIC: INGBROBU

Conturi Banca Transilvania, Titular: Alexandru Dinca

RO29BTRLRONCRT0332115301 (RON)

RO76BTRLEURCRT0332115301 (EUR)

Cod SWIFT/BIC: BTRLRO22

BT PAY: 0761719157 (Alexandru)

0765252880 (Alexandra)

REVOLUT : +40765252880 Alexandra Pop (user name: @alexanuknf)

: +40765252880 Alexandra Pop (user name: @alexanuknf) GOFUNDME : https://gofundme.com/f/together-for-matei

: https://gofundme.com/f/together-for-matei GRUP LICITAȚII: https://www.facebook.com/groups/853982839245331/?ref=share