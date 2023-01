BC CSU Sibiu susține primul joc pe teren străin în 2023 la Pitești. Partida este programată luni, 9 ianuarie, cu începere de la ora 18:30, la Sala Sporturilor, fieful celor de FC Argeș.

Partida este una extrem de importantă pentru clasamentul Conferinței A din Liga Națională de Baschet Masculin Mozzart Bet. Înaintea acestui duel, echipa noastră ocupă poziția a 5-a cu 6 victorii și 6 înfrângeri, în timp ce FC Argeș se află o poziție mai jos cu 5 victorii și 6 înfrângeri. La finalul primei faze din campionat, primele cinci echipe din fiecare conferință avansează în runda următoare, în care vor lupta pentru un loc de playoff.

În noul an, ambele combatante de luni, au început cu câte o înfrângere. Echipa noastră a cedat pe teren propriu cu scorul de 88-67 în duelul cu U BT Cluj-Napoca. De partea cealaltă, FC Argeș Pitești s-a declarat învinsă pe terenul lui SCM U Craiova, scor 68-62.

Partida tur de la Sibiu a fost prima în sezonul competițional 2022/2023 pentru ambele echipe. Atunci, „galben-albaștrii” au reușit să se impună cu scorul de 90-87. A fost un meci în care Daniel Manchon s-a remarcat cu 25 de puncte, 8 pase decisive și 3 recuperări, iar Roberts Blumbergs a reușit 24 de puncte, 9 recuperări și 2 pase decisive.

Echipa noastră a avut parcurs șovăitor în deplasare în acest sezon, singurele victorii venind la Miercurea Ciuc, respectiv la Târgu Jiu. Lucrurile stăteau asemănător și în urmă cu aproape un an. În sezonul 2021/2022, BC CSU Sibiu nu avea niciun succes pe teren străin până la deplasarea din Trivale. Atunci era primul meci din an pentru „galben-albaștrii”, care reușeau să se impună cu scorul de 86-77.

Partida din etapa a 14-a dintre FC Argeș și BC CSU Sibiu va fi arbitrată de o brigadă formată din Alexandru Olaru, Laurențiu Grigoraș și Vlad Cotrobas.

„După meciul cu Clujul, ne-am montat cu toții mult mai bine și vrem să facem o treabă mult mai bună la meciul cu Pitești. Va fi un meci foarte greu în deplasare. Sper să dăm tot ce avem mai bun și să ne întoarcem cu victoria. Cred că dacă vom fi 100% la meci, vom reuși acest lucru.

Relația 1 la 1 o să fie cea mai importantă. Și scounting-ul dinainte de meci va important. Trebuie să știm ce jucători trebuie să apărăm și cum să-i apărăm” a declarat Aurelian Gavriloaia înaintea meciului din Trivale.

„Pentru noi fiecare meci este important. Ne-am pregătit normal, la fel cum o facem pentru fiecare meci. Echipa este bine, ne urmăm planul. Ne pregătim pentru sistemele lor de joc, să-i scoatem din zona de confort. Mai avem un antrenament și ne dorim să fim preăgtiți pentru meciul cu Pitești. Trebuie să jucăm mai bine din punct de vedere ofensiv. În ultimele două jocuri, nu am ajuns în poziții ofensive bune. Aceasta a fost marea problemă. În unele situații am găsit aruncările deschise, dar nu am putut înscrie.

Au un lot echilibrat, începând de la fundași, până la cei doi pivoți sârbi, care sunt foarte importanți pentru echipa lor. Avem în față o echipă bună, dar ne-am făcut treabă și vom fi pregătiți de duel” a prefațat meciul de la Pitești, antrenorul principal, Tomas Rinkevicius.

Meciul de luni, 9 ianuarie, va fi transmis în direct pe Digi Sport 4, Prima Sport 3 și FRB TV.