Patru copii, în vârstă de 12, 13, 14 și 15 ani, au incendiat, în noaptea dintre ani, tomberoanele din spatele Liceului „Gheorghe Lazăr” din Avrig. Aceștia au aruncat cu petarde în ghena de gunoi, iar flăcările au izbucnit imediat. Minorii au fost identificați, iar pentru faptele lor vor plăti părinții, care urmează să fie amendați usturător.

Minorii care s-au distrat în noaptea de Anul Nou, aruncând petarde la ghena de gunoi din spatele Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” din Avrig au fost identificați. Reprezentanții primăriei au transmis, pe Facebook, informații despre tineri. „Aceștia sunt C. D. M., în vârstă de 12 ani, din Avrig, V. C. C., de 13 ani, din Mârșa, R. M. V., de 14 ani, din Avrig și L. M. S., de 15 ani, tot din Avrig”, se arată într-o postare pe Facebook.

În noaptea de Anul Nou, pompierii s-au deplasat la fata locului, însă din păcate, șase din cele 21 de module au fost distruse complet. Acestea fuseseră amplasate în luna aprilie a anului trecut.

Minorii care au provocat incendiul au fost identificați cu ajutorul camerelor de supraveghere din zonă. Părinții lor au fost amendați pentru nesupravegherea minorilor și acum se fac demersurile necesare pentru recuperarea pagubei, în valoare de 30.000 de lei. Cercetările în acest caz continuă.