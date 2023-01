Zeci de sibieni au fost înșelați de una dintre cele mai mari companii de mobilă de bucătărie cu sediul în Sibiu. Mulți au făcut în avans plata integrală, fără a mai primi în schimb mobila comandată chiar și după mai multe luni de zile. Showroom-ul Bismobil Kitchen de pe strada Ștefan cel Mare „a pus lacătul” pe ușă, iar reprezentanții firmei moldovenești sunt de negăsit atât de clienți, cât și de proprietarul clădirii.

Mai multe persoane din Sibiu susțin că au fost înșelate de Bismobil Kitchen. Cei care au apelat la serviciile Bismobil pentru a alege alături de reprezentanții firmei viitoarea mobilă de bucătărie, au plătit-o integral de la bun început. Spre surprinderea sibienilor, corpurile de mobilă nu au mai ajuns să fie livrate nici până în ziua de astăzi. Adriana Năstase este una dintre „victimele” înșelătoriei care „din întâmplare” a aflat că firma de bucătării la comandă începe să dispară de pe piață. Sibianca a vrut să amâne termenul de livrare, însă a avut parte de o surpriză neplăcută. Nimeni din echipa Bismobil Kitchen nu mai răspunde la telefon.

„Anul trecut în luna aprilie am semnat contractul cu Bismobil Kitchen. Am plătit toată suma în avans pentru că astfel puteam beneficia de o reducere. Normal, trebuia să se livreze într-un an de zile, însă pentru că nu avem casa terminată, i-am contactat săptămâna trecută pentru a prelungi termenul de livrare și atunci am aflat că nu mai există. Am încercat să sun, dar nu ne-a răspuns nimeni. În aceeași zi am primit un e-mail în care au zis că o să ni se restituie banii”, povestește Adriana Năstase, unul dintre păgubiți.

Adriana Năstase a plătit în aprilie 6.500 euro pentru a avea mobila dorită în decursul unui an, lucru care nu s-a mai întâmplat. Tânăra a depus plângere la Poliție și intenționează să dea firma în judecată.

„Eu încă aștept să îmi furnizeze mobila”

La toate numerele de telefon afișate pe site sau pagina de Facebook nu răspunde nimeni, prin urmare am mers la sediul Bismobil Kitchen de pe strada Ștefan cel Mare, în ideea că la showroom vom primi răspunsurile dorite. Însă conform programului, magazinul este închis în zilele de luni, iar începând cu data de 15.12.2022 accesul în showroom se face doar pe bază de programare, așa cum se arată pe afișul lipit pe ușa de la intrare. De asemenea, numărul afișat pe ușă nu mai este valabil.

În fața sediului, o sibiancă a încercat să intre în clădire. La fel ca Adriana Năstase, aceasta este o altă păgubită de marele lanț de magazine. În luna septembrie și-a comandat o mobilă de bucătărie în valoare de 3.500 euro care nici după patru luni nu a mai fost livrată.

„Am comandat o mobilă de la domnii care au reprezentanța pe Ștefan cel Mare. Am achitat-o în septembrie integral iar până la ora actuală nu s-a furnizat mobila de bucătărie. Am mai vorbit cu angajați și mi-au spus că nu ține de dânșii pentru că ele sunt doar persoane angajate. Eu încă aștept să îmi furnizeze mobila”, spune o altă femeie păgubită care a dorit să rămână anonimă.

Amenzi de aproximativ 18.000 de lei pentru Bismobil Kitchen Sibiu

Florin Andreescu, proprietarul clădirii în care se află showroom-ul Bismobil Kitchen, spune că nu a mai primit banii pe ultimele două luni de chirie și la fel ca și păgubiților, nu i se mai răspunde la telefon. „Din câte am înțeles, au probleme și cu livrarea pentru că ei aduceau produse din Ucraina. Există o mare lipsă de comunicare din partea lor, iar eu vreau să știu exact ce se întâmplă pentru a putea să golesc spațiul și să îl reînchiriez”, spune Andreescu.

La Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului sunt înregistrate trei reclamații, dintre care două au fost finalizate cu amenzi contravenționale cuprinse între 8.000 și 10.000 lei pentru nerespectarea termenului de livrare. Cea de-a treia plângere este în cercetare.

Nu doar sibienii sunt cei înșelați de comerciantul de mobilă din Republica Moldova, mii de români fiind victimele acestei escrocherii. Sute de români din București și Cluj au fost lăsați de Bismobil Kitchen și fără bucătării și fără bani, după ce firma a închis toate showroom-urile din România. În medie, oamenii au plătit aproximativ 6.000 de euro, reprezentând un avans de 70% pentru bucătării pe care nu le-au mai primit. Sumele plătite de cei identificați de Știri de Cluj până acum sunt între 2.000 de euro și peste 15 mii de euro, potrivit Știri de Cluj.

Mai mult, pe Facebook există un grup denumit generic ,,Înșelați de BisMobil Kitchen’’, în care peste 1700 de membri se plâng de serviciile prestate de firmă și modurile în care au fost înșelați. Nici recenziile showroom-ului din Sibiu nu sunt unele pozitive. „Nu livrează la timp și nu răspund la telefon”, „Nu recomand, după ce ai semnat contractul ești legat de ei, prea mult timp irosit așteptând degeaba”, spun mai mulți sibieni despre serviciile oferite de firma de mobilă.

Brandul Bismobil Kitchen avea 14 magazine în toată România, cu showroom-uri deschise în București (2 magazine), Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu, Oradea, Târgu-Mures, Pitești și Galați, precum și în străinătate, în Spania, Bulgaria, Republica Moldova.