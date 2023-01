Mai multe persoane care și-au cumpărat bilete de avion pentru a se întoarce în Marea Britanie după sărbători au rămas fără locuri disponibile. Pasagerii au fost nevoiți să găsească alte alternative pentru a ajunge la destinație. Mulți și-au cumpărat bilete noi, alții au ales să plece a doua zi cu mașina personală.

Șapte pasageri ai zborului Sibiu – Luton din data de 7 ianuarie au avut parte de o surpriză când au ajuns la poarta de îmbarcare – nu mai erau locuri disponibile. Doi sibieni au rămas în aeroport, în contextul în care biletele au cumpărat biletele din timp, iar check-in-ul a fost făcut cu 24 de ore înainte de zbor. Maria este una dintre pasagerii care ar fi trebuit să fie în sâmbăta de după Revelion, înapoi în Mare Britanie. Tânăra zboară lunar spre Anglia, inclusiv cu compania Wizzair, însă niciodată nu i s-a întâmplat să rămână fără loc.

„Mie, soțului meu și altor persoane ne-a fost refuzată îmbarcarea pe motiv ca nu am achiziționat locurile, deși nu se menționează niciunde că poți rămâne pe dinafara sau că e obligatoriu să achiziționezi locul. Eu călătoresc pe această rută lunar, încă din 2015 și nu am pățit așa ceva niciodată. Compania aeriană a vândut mai multe bilete decât locuri în avion. După trei săptămâni de concediu chiar nu aveam cum să mai luam încă o săptămână, plus că aveam o programare medicală pe care abia am reușit să o obținem cu o lună înainte. Nu am fost anunțați nici prin sms nici prin mail de situația creată”, spune Maria V., una dintre persoanele care au rămas fără locuri în zborul spre Luton.

Pentru că luni trebuiau să fie la locul de muncă, amânarea plecării nu era o opțiune. Cei doi sibieni au cumpărat bilete noi, de data aceasta de la o altă companie care avea zbor duminică, 8 ianuarie. Însă nu direct spre Luton, ci spre Viena ca mai apoi să ia un alt avion care ducea la Luton. Sibienii au trebuit să scoată din buzunare cel puțin 1.000 de euro pentru a ajunge la destinație la timp.

Prin completarea unui formular trimis de compania aeriană, cei doi sibieni ar urma să primească un credit Wizz în valoare de 400 de persoane de fiecare.

Există o practică la nivelul companiilor aeriene”

Directorul Aeroportului Sibiu, Marius Gîrdea, susține că această practică se întâlnește la toate companiile aeriene. Situația nefericită a avut loc pentru că au fost puse mai multe bilete la vânzare față de numărul locurilor din avion, în contextul aglomerației de după sărbători.

„Pot să vă spun că există o practică la nivelul companiilor aeriene ca atunci când există cerere, acestea să vândă mai multe bilete decât capacitatea avionului pentru că statistic vorbind există un procent de pasageri care nu se prezintă la zbor. Pe baza acestei statistici ei își asumă un risc. Este o practică întâlnită nu doar la Wizzair, ci la toți operatorii aerieni. Lucrurile acestea se întâmplă în mod frecvent la aeroporturile de peste tot. Orice pasager când își cumpără biletul de zbor are o serie de obligații, drepturi și facilități. Dacă persoanele respectă perioada de check-in și încearcă să se înregistreze pe zbor cat mai devreme după momentul în care efectuarea check-in-ului devine posibilă, riscul de a ajunge in această situație scade semnificativ. Pentru că a fost săptămâna ulterioară Revelionului, multă lume s-a întors acasă de Crăciun și din acest motiv s-au vândut mai multe bilete”, spune Marius Gîrdea, directorul Aeroportului Sibiu.

Reprezentanții WizzAir investighează situația. „Desigur, vom investiga situația menționată și voi reveni cu un răspuns din partea reprezentanților Wizz Air. Vă mulțumesc!”