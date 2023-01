Măgura Cisnădie va disputa primul meci oficial din acest an duminică, de la ora 18.00, în Sala Măgura, cu ultima clasată, CSM Galați.

Echipa sibiană este mare favorită în acest joc, mai ales că Galațiul nu are niciun punct în acest sezon și este condamnată la retrogradare. După 11 etape de campionat, Măgura Cisnădie ocupă locul 10, cu un bilanț de trei victorii, o remiză și șapte înfrângeri.

După patru sezoane consecutive în care a participat în Cupa EHF, Măgura are șanse mici să mai prindă cupele europene. O mai poate face doar printr-un parcurs de excepție în Cupa României. ”Mai putem juca în EHF doar dacă jucăm finala cupei, este greu, dar nu imposibil. Luăm totul în calcul, nu lăsăm nimic la voia întâmplării. Noi avem ca obiectiv să câștigăm fiecare meci. Clar ne propunem victoria duminică, cu Galațiul. Față de campionatele trecute, acum rezultatele sunt imprevizibile, oricine poate produce suprize, orice meci este deschis oricărui rezultat. Doar CSM București are un lot extraordinar și nu are probleme în campionat, ea poate ajunge departe și în Liga Campionilor” a anunțat antrenorul Alexandru Weber. În iarnă, clubul s-a despărțit și de Andreea Ianăși, care a ajuns la SCM Rm. Vâlcea.

Alexandru Weber: ”Accidentările ne-au adus un recul”

Tehnicianul Măgurii explică și motivele reculului pe care l-a avut echipa în acest sezon. ”După patru ani, trebuia să vină și un recul. În vara trecută ne-au plecat două jucătoare foarte importante, Trusova și Blazevic, apoi ni s-au accidentat Mitrache și Gjeorgjievska și nu am avut soluții să le înlocuim. Din decembrie este accidentată și Mirela Pașca și ea va reveni la finalul acestei luni”.

În etapa 12 din Liga Florilor, Cisnădie va juca duminică, de la ora 18.00, în Sala Măgura, cu ultima clasată, CSM Galați.

Biletele s-au pus in vânzare la casieria Primăriei Cisnădie și in ziua jocului se vor vinde și la Sala ”Măgura”. Prețul unui bilet este de 15 lei la tribună și de 10 lei la peluze.