Miercuri, 11 ianuarie 2023, s-a desfășurat la sediul municipalității, la invitația primarului municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman, o întâlnire a membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) NORD TRANS.

Discuțiile s-au concentrat în principal asupra etapelor care urmează să fie parcurse în implementarea proiectului „Dezvoltarea serviciului public local în zona funcțională a ADI NORD TRANS“, finanțat din fonduri europene și semnat în luna decembrie 2022. Proiectul vizează asigurarea serviciului de transport public local în zona funcțională a ADI NORD TRANS, cuprinzând municipiul Mediaș și localitățile din nordul județului Sibiu care s-au înscris în asociație, un total de 19 unități administrativ teritoriale. Valoarea proiectului, nerambursabilă, este de aproximativ 50.000.000 lei. În cadrul acestuia, vor fi achiziționate 16 autobuze electrice, precum și 38 de stații de încărcare pentru vehicule electrice.

„La sfârșitul anului trecut am semnat un contract pe fonduri europene nerambursabile, extrem de important pentru Mediaș și nordul județului Sibiu, ce are ca scop rezolvarea problemei transportului public de călători. Acest lucru s-a datorat bunei înțelegeri pe care o am cu toți primarii din zona de nord a județului. Am stabilit astăzi, la sediul Primăriei Mediaș, care sunt pașii pe care trebuie să îi urmăm până când locuitorii zonei vor putea să beneficieze de transport modern și ecologic. Mulțumesc tuturor primarilor care fac parte din asociația de transport, pentru că au lăsat deoparte haina politică și ne-am unit pentru a rezolva problema transportului public de călători în zona de nord a județului Sibiu“, a declarat primarul municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman.