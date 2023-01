Marți, 10 ianuarie 2023, directorii unităților de învățământ medieșene au fost invitați de către primarul municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman, la o întâlnire de lucru la sediul municipalității.

Principalele teme abordate în cadrul discuțiilor purtate au făcut referire în principal la investițiile realizate în cadrul unităților școlare în anul 2022, precum și planul investițiilor și al reparațiilor pentru acest an calendaristic. De asemenea, au fost discutate măsurile de siguranță sanitară necesare a fi aplicate în cadrul instituțiilor de învățământ, dar și colaborarea în cadrul evenimentelor culturale care se vor desfășura în anul 2023.

„Am avut o întâlnire extrem de eficientă cu reprezentanții instituțiilor de învățământ din municipiul Mediaș, am trecut în revistă lucrările de reparații și de investiții pe care le-am derulat pe parcursul anului 2022 și în același timp am prezentat resursa bugetară pe care o vom avea la dispoziție pentru a veni în sprijinul sistemului de învățământ din municipiul Mediaș și pe parcursul anului 2023. Mă bucură faptul că am un dialog constructiv cu toți directorii și îi asigur de faptul că toate promisiunile pe care le-am făcut cu prilejul acestei întâlniri se vor realiza pe parcursul acestui an“, a declarat primarul municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman.