Două persoane au fost găsite intoxicate cu monoxid de carbon în propria casă din Dumbrăveni, joi, 12 ianuarie. Femeia a decedat, iar bărbatul se află în stare de inconștiență.

„Astăzi în jurul orei 16:55, pompierii militari ai Punctului de lucru Dumbrăveni au fost alertați prin apel pe numărul unic 112 despre două persoane care au fost găsite intoxicate cu monoxid de carbon în propria casă din Dumbrăveni.

La locul indicat s-au mobilizat de urgență două autospeciale de stingere și două echipaje medicale, un echipaj SMURD și unul SAJ. Forțele au găsit la fața locului o persoană de sex feminin decedată și o persoană de sex masculin aflat în stare de inconștiență ca urmare a intoxicării cu monoxid de carbon. Bărbatul de aproximativ 42 de ani a primit asistență medicală și oxigen și a fost transportat la CPU Mediaș.

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐚̆

În scopul preîntâmpinării unor astfel de evenimente, pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt.Dumitru Croitoru ” al județului Sibiu reamintesc cetățenilor principalele reguli și măsuri menite a le proteja viața și bunurile:

Înainte de aprinderea focului, verificați dacă robinetul buteliei şi robinetele aparatului de utilizare sunt închise; În cazul în care se simte mirosul caracteristic al gazului în încăpere, procedați de urgenţă la închiderea robinetului buteliei şi al aparatului de utilizare şi la deschiderea uşilor şi ferestrelor pentru aerisirea încăperii timp de 30 minute. Totodată, nu se vor aprinde chibrituri, brichete, nu se vor manevra întrerupătoarele electrice, sonerii, telefoane, nu se va fuma şi nu se vor aduce/utiliza surse de foc decât după aerisirea încăperii;

La aprinderea focului la aragaz sau sobă alimentate cu gaze naturale, după deschiderea robinetului buteliei, utilizați principiul „gaz pe flacără” (întotdeauna aprindeți întâi chibritul și apoi manevrați robinetul de alimentare cu gaz). Recomandăm utilizarea aprinzătorului electric; Umpleți buteliile doar cu combustibilul pentru care au fost proiectate şi numai în centre autorizate în acest sens.

În cazul utilizării buteliilor de gaze lichefiate, se interzice: Utilizarea furtunurilor de racord în stare defectă, cu porozităţi, îndoituri bruşte, fisurate sau lărgite la capete, fără regulatoare de presiune, fără coliere de strângere, ori fără garnituri de etanşare sau cu garnituri deteriorate; Racordarea aparatelor şi mijloacelor de încălzire direct, fără reductor de presiune;

Amplasarea buteliilor în apropierea surselor de căldură, de radiaţii termice intense, ori sub acțiunea directă a razelor solare. Butelia nu se va depozita sau utiliza când temperatura depășește 40 C; Utilizarea buteliilor cu gaze lichefiate în subsolul clădirilor. Deoarece gazul petrolier lichefiat (G.P.L.) este aproximativ de două ori mai greu ca aerul, buteliile pot fi utilizate numai în încăperi situate la parter sau etaje. Transportarea, manipularea sau folosirea buteliilor în altă poziţie decât cea verticală, răsturnarea, lovirea lor etc.; Folosirea în stare defectă a buteliilor şi instalaţiilor aferente (furtun, reductor depresiune), transmit reprezentanții ISU.



De asemenea, SAJ Sibiu a trimis de la Mediaș un echipaj de tip B în localitatea Dumbraveni pe str Nicolae Bălcescu, unde a fost semnalată o posibila intoxicație cu monoxid de carbon. „La sosirea echipajelor ISU au găsit două victime, o femeie de 73 de ani decedată și un bărbat de 42 de ani,fiul femeii, care prezenta funcții vitale. Echipajele SAJ și ISU au asistat medical barbatul și l-au transportat la CPU Medias ,echilibrat hemodinamic și respirator dar confuz.Starea victimei este cauzata de lipsa oxigenului din locuință, monoxidul de carbon putând sa-i pună viata în pericol. În prezent barbatul se afla la spital, el primind îngrijiri medicale și oxigenoterapie”, transmit reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță Sibiu.