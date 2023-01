Inter Sibiu, formație care vizează promovarea în Liga a III-a se va reuni pe 1 februarie, sub conducerea antrenorului Călin Moldovan, care a preluat echipa în startul acestui sezon.

Echipa sibiană va susține câte patru antrenamente pe săptămână, cu unul mai mult decât în prima parte a sezonului.

Teodor Birț, președintele clubului înființat în urmă cu doi ani, după plecarea sa de la FC Hermannstadt anunță că echipa se va întări, pentru a își atinge obiectivele, câștigarea Ligii a IV-a Sibiu și ulterior a barajului de promovare în Liga a III-a.

”Se preconizează că Liga a IV-a se va relua pe 11 martie, avem șase săptămâni de pregătire și este timp suficient. Nu pleacă nimeni, suntem puțini numeric și vom face și transferuri, jucători care să ajute și să vină cu un plus la echipă. Am stabilit deja patru amicale, două cu echipe de Liga a III-a și două cu formații de Liga a IV-a. Vom face patru antrenamente pe săptămână plus meciul, deci practic vor fi cinci ședințe de pregătire” a spus Teodor Birț.

La finalul turului, Inter Sibiu ocupă locul 2 în Liga a IV-a, la trei puncte în spatele liderului ACS Mediaș 2022. Trupa lui Călin Molodvan a pierdut un singur meci, deplasarea de la Mediaș, din etapa 7, scor 1-2.

Echipa care continuă tradiția fotbalistică a Sibiului a defilat în sezonul trecut în Liga a 4-a, însă apoi a pierdut barajul cu Olimpic Zărnești (1-1 la Zărnești și 1-2 la Sibiu). ”Am învățat din erorile din sezonul trecut și nu le vom mai repeta. Este obligatoriu să câștigăm returul cu Mediaș ca să putem ajunge la barajul de promovare. Mediaș este o echipă bună, are ambiții mari, dar și anul trecut am depășit Avrigul. Noi ne pregătim ca o echipă profesionistă, avem ambiții mari și încercăm să adaptăm condițiile de la Liga a IV-a cu cele de la un club profesionist” a mai adăugat Teodor Birț.

Program amicale Inter Sibiu:

11 februarie: Universitatea Alba Iulia – Inter Sibiu

18 februarie: Inter Sibiu – ACSM Codlea

25 februarie: Inter Sibiu – AFC Quantum Arsenal Sibiu

1 martie: Unirea Alba Iulia – Inter Sibiu