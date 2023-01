Lumea satului a fost încă din cele mai vechi timpuri o inspirație pentru marii scriitori români. Însăși Lucian Blaga spunea că „veșnicia s-a născut la sat”, locul unde viața oamenilor este „modelată” de valori, care la oraș încep să se piardă. Mulți tineri apreciază cutumele și stilul de viață de la sat pe care încearcă să le împrumute.

În ultimii ani, tot mai mulți tineri caută să evadeze din cotidian. Sibiul, prin satele săsești din apropiere, oferă locuitorilor șansa să găsească un echilibru între viața de la sat și viața de la oraș. În vecinătate se află sate primitoare, la mai puțin de 20-30 de kilometri de oraș, unde sibienii pot găsi o locuință pe care o poți numi „acasă”. Pandemia i-a făcut pe mulți dintre orășeni să își schimbe percepțiile despre viață și i-a determinat să facă schimbări radicale. Cumpărarea unei case într-unul din satele săsești din vecinătate a reprezentat cea mai bună soluție pentru a scăpa de frenezia și forfota din oraș.

Excepție de la regulă o fac doi sibieni, Cosmin și partenera lui Margot, care au decis să se mute la țară chiar înaintea izbucnirii pandemiei de covid. Surprinzător, pentru ei pandemia nu a reprezentat un obstacol în atingerea visului lor, ci din contră. I-a făcut să realizeze că schimbarea a fost alegerea potrivită, la timpul potrivit.

Primii pași în cumpărarea casei

Cosmin este de profesie arheolog și lucrează în prezent la Muzeul Civilizației Populare Tradiționale „ASTRA” ca șef de secție la „Cercetare și valorizare Patrimoniu”, iar prietena lui lucrează în domeniul bancar. Pentru tânărul sibian mutatul la sat a reprezentat din totdeauna un vis de atins. Jocul vieții, cum spune chiar el „destinul”, l-a dus mai repede decât se aștepta într-un sat care i-a rămas în suflet încă din copilărie și în care nu demult și-a găsit liniștea sufletească.

„Am crescut în Cisnădie înconjurat de sași și am fost întotdeauna fermecat de civilizația și de arhitectura săsească. După aceea mi-am urmat sufletul am absolvit Facultatea de Istorie din Sibiu și am terminat un doctorat despre arheologia bisericilor fortificate de pe Valea Hârtibaciului pentru că în copilărie am tot călătorit în zonă și am rămas impresionat de ea. Este o zonă izolată, dar încărcată de istorie. Mai târziu, am avut plăcerea să lucrez în perioada facultății împreună cu un profesor îndrăgit la biserica veche din satul Cașolț”, spune Cosmin.

Cașolț este unul dintre satele săsești aflate în proximitatea Sibiului. Cu o populație de până în o mie de locuitori, reprezintă locul perfect pentru cei interesați să se mute de la oraș. „Am mers în mai multe sate de pe Valea Hârtibaciului, dar aici m-a adus destinul. Eram singur pe strada principală din Cașolț, în perioada dintre Crăciun și Revelion. Îmi amintesc că nu era nimeni, în afară de o doamnă mai în vârstă care m-a întrebat pe cine caut. I-am spus că nu caut pe cineva, caut ceva, mai exact o casă de vânzare”, spune Cosmin.

Tânărul știa satul foarte bine, a lucrat mai bine de șapte veri la biserica veche din Cașolț. În acea perioadă s-a plimbat mult pe ulițele satului pentru a găsi casa potrivită. La sfârșitul anului 2019 a găsit locuința „visurilor”, chiar în centru cu ajutorul localnicei care avea grijă de casa unui sas, care era pusă la vânzare. Tânărul a văzut de îndată că a dat peste o „comoară” și nu a stat prea mult pe gânduri până s-a decis să o cumpere.

Găuri de cârtiță în podea și vegetație pe acoperiș

Când a cumpărat casa, Cosmin știa că nu va fi ușor și că va avea mult de muncă pentru a o aduce într-o stare locuibilă. Procesul a fost unul lung, costisitor, dar care a meritat cu desăvârșire. Așa a început povestea casei din Cașolț care a devenit un proiect de suflet și, mai târziu, un cămin călduros. „De când am intrat în curte, am știut că este casa pe care mi-o doream. În spatele grădinii se află chiar biserica. Casa are pivniță, șură, grădină și un teren generos de 2.50o mp. Nu a locuit nimeni acolo de peste douăzeci de ani. În pivniță erau sute de kilograme de gunoaie, chiar și animale moarte. În curte era „pădure”, pe acoperiș era vegetație crescută, am găsit găuri de cârtițe prin podele, tavane prăbușite și cuptorul de pâine distrus”, povestește Cosmin.

În ciuda stării casei, tânărul nu s-a lăsat descurajat nici de probleme apărute pe parcursul renovării. A pus umărul la lucru împreună cu meșterii din sat pentru ca în luna septembrie din 2021 să fie casa gata. Nu era un termen limită, însă „așa a fost să fie”. Cu ajutorul cunoștințelor dobândite de-a lungul timpului, a încercat să salveze absolut tot ce s-a putut din casă.

„Am avut prieteni care mi-au spus că mă admiră pentru că ei ar fi demolat tot. Am păstrat părțile de lemnărie bună din acoperiș și țigla care mai putea fi folosită. A trebuit să refacem gardurile care erau și ele într-o stare foarte proastă. A fost multă muncă fizică, dar și muncă de convingere cu vecinii. Am păstrat cât s-a putut”, spune sibianul.

„Să își asculte vocea inimii și a rațiunii”

Cu experiența renovării unei case vechi, Cosmin vine în întâmpinarea tinerilor care se gândesc să facă o astfel de schimbare cu mai multe sfaturi. Primul și cel mai important lucru pe care sibianul pune accent este ca tinerii să își asculte vocea inimii. „Încurajez pe toată lumea să se mute la sat, dar cu condiția să le placă. Pe mine mă relaxează să lucrez fizic, să sap în grădină, să meșteresc în șură, simt o ușurare când ajung acasă. La bloc eram agitat, aici am tot timpul ceva de făcut – să vopsesc un oblon, să punem cărămidă în pivniță, să crap lemne”, spune Cosmin.

Verificarea documentelor este, de asemenea, foarte importantă pentru ca mai târziu viitorii proprietari să nu aibă surprize neplăcute.

„Cel mai greu este când rămâi fără bani”

Atunci când cumperi o casă veche peste care intemperiile vremii și-au lăsat urme aspre, trebuie să te înarmezi cu răbdare. Cosmin și prietena lui au știut acest lucru încă de la început și chiar și așa au existat momente grele. Tânărul spune că în primă fază au fost copleșiți pentru că ar fi vrut să facă totul în cel mai scurt timp.

„Întotdeauna cel mai greu este când rămâi fără bani. Am încercat „să ne pliem”, să găsim soluții la problemele apărute. De exemplu, imediat după ce ne-am mutat se lua foarte des curentul – problemă care s-a rezolvat între timp – și rămâneam fără căldură. Atunci am găsit o soluție economică. Am instalat o sobă veche de 50 de ani pe care o aveam în gospodărie și ne încălzim cu lemne,”, își amintește Cosmin de una dintre problemele apărute după ce s-au mutat în noua casă.

Inconvenientele mutatului la țară

O casă la țară vine la pachet cu o mulțime de avantaje, însă există și mici inconveniente odată ce te stabilești la sat, dar încă lucrezi în orașul care se află la aproximativ 14 kilometri. Dezavantajul mutatului la sat îl reprezintă naveta. Scumpirea combustibilului l-a determinat pe Cosmin, împreună cu prietena lui, să facă niște schimbări. „Din fața porții până în Piața Mare sunt 14 km. Până acum câteva luni bune, eu cu partenera mea veneam cu două mașini în Sibiu. Din cauza costurilor ridicate la combustibil am ales să venim în Sibiu la locul de muncă cu o singură mașină”, spune tânărul.

În schimb, la Cașolț, locurile de parcare nu sunt o problemă. „Pot fi parcate douăzeci de mașini în fața porții și nu îți ridică nimeni ștergătoarele”, spune în glumă Cosmin.

Prețul investiției, la fel cât prețul casei

Cosmin și-a cumpărat casa în Cașolț în 2019, înainte ca piața imobiliară să sufere schimbări drastice, prețul caselor din împrejurimile Sibiului crescând semnificativ. Dacă înainte de pandemie puteai vinde un apartament cu 70.000 de euro pentru a-ți cumpăra o casă la țară, acum acest lucru este aproape imposibil.

Cosmin a cumpărat casa înaintea pandemiei și a trend-ului în care tinerii se mută la țară. Tânărul a plătit pentru casa din Cașolț 30.000 de euro. Pentru a fi locuită, casa avea nevoie de o transformare majoră. Prin urmare, sibianul a fost nevoit să mai scoată din buzunar cel puțin încă 30.000 de euro.

“HAI din pantofi în bocanci”

Odată mutați în Cașolț, cei doi sibieni au început să observe nevoile comunității și și-au dorit să ajute. Cosmin și Margot au deschis o asociație prin care să contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor din comună. Asociația “HAI din pantofi în bocanci” a luat naștere odată cu stabilirea celor doi la sat.

Zeci de copii au primit cadouri de sărbători, au fost în excursii cu scop educativ, au fost duși la stomatolog pentru tratarea problemelor dentare, au participat la seri de filme și multe alte activități interactive. Prin intermediul asociației, se încearcă „deschiderea orizonturilor și a apetitului elevilor pentru cunoaștere”.