Weekend-ul acesta se anunță a fi unul plin de evenimente la Sibiu. Indiferent de vârstă, în oraș sunt organizate activități atât pentru adulți, cât și pentru cei mici. Petreceri și expoziții pentru părinți și copii sunt doar câteva dintre evenimentele prin care sibienii își pot petrece timpul.

La fel cum ne-a obișnuit și până acum, Caro a pregătit pentru acest weekend mai multe petreceri cu DJ de top și shot-uri gratuite pentru fete. Atât vineri, cât și sâmbătă sibienii se vor putea distra până dimineața pe muzica de calitate mixată de unii dintre cei mai renumiți DJ. Muzica din seara de vineri, 13 ianuarie, va fi asigurată de invitatul special venit din Brașov, DJ Alex Modo. Mai mult, fetele vor fi răsfățate cu SHOT-URI GRATUITE până la ora 23:30.

Petrecerea continuă și sâmbătă seara, 14 ianuarie, de data aceasta cu DJ ADRIANO. Intrarea este gratuită la ambele petreceri din acest weekend, la clubul de pe Strada Gimnasticii, nr. 39. Cei interesați pot face rezervări la numărul de telefon: 0758 659 223.

În acest weekend, petreceri incendiare vor avea loc și la Cotton. Disco Biscuit și MC Rosso vor face atmosferă la „Student Party”, care va avea loc joi seara, 12 ianuarie. Intrarea liberă este asigurată pentru fete și studenți. Distracția continuă la Cotton și vineri, 13 ianuarie, începând cu ora 22:00. Sibienii sunt așteptați șu sâmbătă, 14 ianuarie, pe ringul de dans. Cipi Hampu și Disco Biscuit vor fi invitații speciali care vor avea grijă ca atmosfera să fie una pe măsura așteptărilor. Intrarea este liberă pentru fete, iar rezervările se pot face la numărul de telefon: 0752 268 866.

Pentru sibienii care preferă să petreacă o seară liniștită alături de prieteni sau familie pot opta pentru unul dintre zecile de firme noi de la CineGold. „Mumiile: Aventuri Moderne”, „Finnik: Lumea Secretă a Spiridușilor”, „Operațiunea Fortune: Urzeala Războiului”, „Un bărbat pe nume Otto”, „Romina, VTM”, „Meniul”și multe alte filme atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari.

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, va avea loc „Artist Talk: Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” la Muzeul Național Brukenthal în ziua de vineri, 13 ianuarie, începând cu ora 17:00. Eseistul Cosmin Perța va fi prezent alături de invitații săi Mugur Grosu și Radu Vancu. „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte este o instalație video autobiografică a scriitorului și poetului Cosmin Perța care explorează ideea de trecere, transformare, evoluție și decadență, tradiție și ștergere a ei, memorie și uitare prin intermediul istoriei poetice a unei familii”.

Tot vineri, 13 ianuarie, va avea loc expoziția „Picaj în Colaj”, începând cu ora 18:00, la Artă Non Stop, de pe strada Tribunei. Expoziție este colectivă, cu colaje realizate de cei de la RACOLAJ. „Exact ca în colajul analog (cut & paste) în fiecare moment al vieții noastre există straturi de elemente care fac acea situație unică și greu de tras în formă universală, in ciuda tentației noastre de a generaliza totul. Adevărul e nuanțat, contextual, situațional – are mai multe straturi”, transmit organizatorii.

Ada Milea va susține duminică, 16 ianuarie, un concert dedicat copiilor de peste 12 ani. Concert’n 4 cu Ada Milea, Bobo Burlăcianu, Anca Hanu și Cristi Rigman se va desfășura tot la Teatrul „Gong”, începând cu ora 17:00. „Nici muzică, dar nici teatru, sau poate amândouă în același timp, spectacolul de la Sibiu se constituie ca un concert cu personaje comico – triste. Un concert cu personaje și instrumente, o comedie cântată cu umor negru și nod în gât!”, apare în descrierea evenimentului.

Copiii sibienilor se pot bucura în acest weekend de mult îndrăgita piesă de teatru „Vrăjitorul din Oz”. Spectacolul va avea loc sâmbătă, 14 ianuarie, la Teatrul „Gong”. Durează 60 de minute și este recomandat copiilor cu vârste peste 5 ani. Prețul biletului este de 12 lei.