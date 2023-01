Cântăreața Lisa Marie Presley, singura fiică a lui Elvis Presley și fosta soție a lui Michael Jackson, a fost transportată de urgență la spital joi după ce a suferit un stop cardiac. În ciuda eforturilor medicilor, cântăreața a murit, a confirmat mama ei, Priscilla Presley.

Lisa Marie Presley, singura fiică a lui Elvis Presley, a murit, potrivit mamei sale, Priscilla, potrivit CNN.Ea avea 54 de ani, relatează Mediafax.

„Cu inima grea trebuie să vă împărtășesc vestea devastatoare că frumoasa mea fiică Lisa Marie ne-a părăsit. A fost cea mai pasionată, puternică și iubitoare femeie pe care am cunoscut-o vreodată”, a declarat Priscilla Presley într-un comunicat oferit de un reprezentant.

„Vă cerem intimitate în timp ce încercăm să facem față acestei pierderi profunde. Vă mulțumim pentru dragoste și rugăciuni. În acest moment nu vom face alte comentarii”, a mai spus Priscilla Presley.

Familia Jackson a făcut publică o declarație cu privire la moartea Lisei Marie Presley pe pagina oficială de Instagram.

Lisa Marie Presley s-a căsătorit cu Michael Jackson în 1994, iar cuplul de vedete a divorțat în 1996.

Actorul John Travolta a scris pe Instagram: „Lisa baby girl, îmi pare atât de rău. Îmi va fi dor de tine, dar știu că te voi revedea”.

Născută când faima lui Elvis era la apogeu, în 1968, Lisa Marie Presley a crescut în lumina reflectoarelor ca fiică a celui care a fost numit „Regele rock ‘n’ roll-ului”.

Elvis și Priscilla Presley s-au despărțit în 1972, când fiica lor avea 4 ani, iar aceasta avea doar 9 ani când tatăl ei a murit, în 1977.

Curând, ea a început să se comporte ciudat și să experimenteze cu droguri, ceea ce a făcut ca mama ei să o trimită la o serie de școli private, inclusiv la un internat din Ojai, California.

Lisa Marie Presley și-a lansat ulterior cariera în 2003 cu un album de studio de debut, „To Whom It May Concern”, care a ajuns pe locul 5 în topul Billboard 200 albums și a fost certificat cu aur în acea vară. Ea a scris aproape toate versurile de pe album și a co-scris fiecare melodie.

În paralel cu activitățile sale muzicale, Presley a fost căsătorit de patru ori: mai întâi cu muzicianul Danny Keough, apoi cu cântărețul Michael Jackson, cu Nicholas Cage și apoi cu Michael Lockwood. A avut patru copii: Riley Keough, Benjamin Keough, Harper Vivienne Ann Lockwood și Finley Aaron Love Lockwood.

În 2020, fiul lui Presley, Benjamin Keough, s-a sinucis la vârsta de 27 de ani. În iulie anul trecut, ea a marcat al doilea an de la moartea lui Keough pe Instagram, postând o fotografie cu tatuajele lor de la picioare care se aseamănă.

În septembrie, Presley a scris un eseu pentru Ziua Națională de Conștientizare a Doliului, în care s-a destăinuit despre pierderea fiului ei.

„Viața mea și a celor trei fiice ale mele, așa cum o știam, a fost complet detonată și distrusă de moartea lui”, a scris ea. „Durerea este ceva ce va trebui să porți cu tine pentru tot restul vieții tale, în ciuda a ceea ce anumiți oameni sau cultura noastră vor să credem. Nu „treci peste asta”, nu „mergi mai departe”, punct”.