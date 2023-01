Numărul țepelor date de antreprenorul sibian Nicolae Pițigoi este unul copleștior. Pe lângă mai multe procese aflate pe rol, zeci de sibieni înșelați încă speră că vor primi banii de la administratorul firmei Kynsib.

Administratorul firmelor de construcții Kynsib și Hermes Sibsped, Nicolae Pițigoi, a „țepuit” zeci de sibieni, mulți dintre ei încă așteptând ca banii să le fie înapoiați. După articolul apărut în Ora de Sibiu, bărbatul ar fi sunat mai multe persoane pentru a achita sumele exorbitante de bani pe care le datora. Cu peste 20 de dosare deschise la Tribunalul Sibiu, pe numele Nicolae Pițigoi, majoritatea pentru executare silită după ce ar fi „țepuit” nu doar persoane fizice, ci și firme, lista „victimelor” lui Pițigoi nu se termină aici.

Florin Popa, administratorul unei firme de construcții, este un alt păgubit de Pițigoi care a vrut să își spună povestea. În decursul anului 2022 acesta i-ar fi vândut materiale de construcție în valoare de peste 80.000 lei, sumă de bani care nu i-a fost restituită nici până în ziua de astăzi. „Vreau ca oamenii să se ferească de el. Am livrat marfă către Kynsib în lunile martie, aprilie și nu am primit banii pe trei facturi. În iulie era data scadentă a plăților și noi suntem deja în ianuarie. Mă tot suna să îmi spună că îmi plătește, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Atunci am decis să îl dau în judecată”, spune Popa, administratorul firmei Bella Cataleya.

Florin Botezan și Marius Sârbu au fost și ei înșelați de antreprenorul Nicolae Pițigoi cu sume de mii de euro. „ Eu am o firma cu utilaje de construcție, i-am dus materiale cu mașinile și nu mi-a dat banii. În prezent, are să îmi dea 32.000 lei. Am depus plângere la Poliție”, spunea Marius Sârbu pentru Ora de Sibiu. CITEȘTE ȘI: Țepe cu materiale de construcții la Sibiu – Zeci de persoane și firme înșelate de un antreprenor – Procese pe bandă rulantă

Antreprenorul sibian spune că nu mai are alte conflicte, în afară de cel care îl implică pe Florin Botezan. „Eu nu mai știu să am cu altcineva probleme. Cineva chiar vrea să îmi facă rău și să mă distrugă. Prefer să nu mai comentez”, spune Nicolae Pițigoi.