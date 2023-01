BC CSU Sibiu dispută vineri, 13 ianuarie, o nouă partidă pe teren propriu, în care primește vizita lui SCM U Craiova. Meciul contează pentru etapa a 15-a din Liga Națională de Baschet Masculin și este programată de la 18:00 la Sala Transilvania.

Băieții noștri sunt în căutarea primului succes din 2023. În precedentele două partide, elevii lui Tomas Rinkevicius au cedat contra campioanei en-titre, U BT Cluj-Napoca și în fieful lui FC Argeș Pitești.

Oaspeții noștri de la Craiova vin după o înfrângere destul de drastică în FIBA Europe Cup. Oltenii ai pierdut în Germania cu Chemnitz Niners, scor 93-62.

BC CSU Sibiu și SCM U Craiova se întâlnesc pentru a 3-a oară în actuala stagiune. Primul joc a fost unul amical, în cadrul Memorialului Elemer Tordai, pe care gruparea din Bănie l-a câștigat la limită, la ultima fază a jocului. Întâlnirea din campionat de la Craiova a fost tranșată destul de clar de gazde, care s-au impus cu scorul de 97-72.

Confruntarea dintre CSU Sibiu și SCM U Craiova are loc vineri, 13 ianuarie, de la ora 18:00 și poate fi urmărită pe Digi Sport 4, Prima Sport 3 și FRB TV.

Meciul de astăzi va fi arbitrat de o brigadă formată din Alexandru Olaru, Bogdan Podar și Matei Banică. Din partea FRB, Marius Marinescu va fi comisarul acestui joc.

„Va fi un meci dificil. Întâlnim un oponent puternic. Ei au jucat în Europa în această săptămână și au pierdut. Deci cred că este un moment bun pentru noi să câștigăm în fața propriilor suporteri.

Cred că în primul rând trebuie să avem un nivel ridicat al energiei. Ultimele meciuri le-am început rău, cu puțină energie. Este job-ul nostru să schimbăm aceste lucruri, să fim mai puternici în contacte și mult energici” a spus Dani Manchon, înainte de meci.

„Întâlnim o echipă bună. Craiova a construit un lot bun pentru acest sezon și pentru participarea în FIBA Europe Cup. Desigur, au un conducător de joc foarte bun, Giordan Watson, care evoluează ca jucător autohton. Este un mare avantaj pentru ei. Ne-am pregătit, avem meci acasă și este important că avem suporterii alături. Pe această cale vreau să-i invit în număr cât mai mare, pentru că este important pentru noi modul în care ne susțin. Cred că acesta este avantajul nostru și că vom fi pregătiți pentru meciul cu Craiova.

Am avut această problemă în ultimele meciuri, în care nu am început bine, în special în ofensivă. Am încercat să facem câteva schimbări în jocul nostru și sper să începem mai bine” a declarat antrenorul principal, Tomas Rinkevicius.

