Odată cu sfârșirea vacanței de iarnă, tot mai mulți români se gândesc unde să își petreacă următorul concediu. Aceasta a fost și tema unei discuții propuse de o tânără pe un grup destinat vacanțelor.

“Ce loc din țară ați vizitat și v-ați întoarce fără să stați pe gânduri?”, a întrebat aceasta pe grupul Am fost acolo, de pe Facebook. Răspunsurile nu au întârziat să apară, iar printre locațiile turistice recomandate se regăsesc și locuri din județul Sibiu. “La Sibiu! Muzeul Astra, e superb primăvara când totul revine la viață, aș merge o săptămână zi de zi și tot nu m-aș sătura”, se arată într-un comentariu la postare, potrivit Ziare.com.

“Ocna Sibiului. Din 2019 am mers în fiecare an” sau “Sovata, Salina Turda, Salina Ocnele Mari, Sibiu, Brașov, Rucar_Bran, Sighișoara, Cazanele Dunării (Eselnita,Dubova). Dacă ajungeți în zonă, musai să vă plimbați cu vaporașul. E mai scumpicel poate, dar merită de două ori pe atât. Iarna, dar nu numai: Straja, Bușteni, Predeal, Castelul Corvinilor, Cetatea Deva, Lacul Cinciș. Și Craiova, unde locuiesc, recomand”, își exprimă alți internauți părerea.

În comentarii se mai arată și o apreciere față de zona Maramureșului, Delta Dunării, Transalpina, Trănsfăgărășan și alte locații impresionante din România.

În alte zeci de comentarii, mai mulți pasionați de călătorii își exprimă opinia. “Satele Peștera, Măgura și Fundățica. În fiecare vară căutăm pensiunile cele mai izolate!”

“La Odorheiu Secuiesc mi-e gândul extrem de des”,”Cetatea Sighișoara”,”Munții Apuseni. Satul de vacanță Vârtop în vârf de munte. Foarte frumos”, “Voineasa, Valea Latoriței!” sunt alte păreri.

“Maramureșul tot, Hațeg-Deva, Peștera urșilor și Munții Apuseni din jur, Cascada Bigar, ochiul Beiului și toate cascadele, munții și lacurile din zonă, plimbarea cu trenul de la Anina prin tunelul dragostei, peisajul e de vis, toată zona merită vizitată și explorată câteva zile.

Salina Turda, Mangalia-Saturn, Dunărea (Mănăstirea Mraconia, Mănăstirea Sf.Ana, Capul lui Decebal, plimbare cu vaporul prin cazanele mici și mari și vizitat peșterile, porțile de fier și orașul Orșova, Herculane, Poiana Mărului, Văliug, 3 ape și toate barajele și peisajul din jur.

Cluj, Timișoara, Râmnicu Vâlcea, Căciulata-Călimănești-Băile Sărate, Brașov, Făgăraș, Zărnești, toată zona e frumoasă, nici nu mai știu pe unde am umblat și unde a fost mai frumos, pentru că România e frumoasă și merită vizitată, dar unde îmi doresc să ajung vara aceasta și vrem să facem un circuit de 2 săptămâni cu plecare din Timișoara-Salina Turda o noapte-Maramureș, o noapte-Moldova, 3 nopti-Delta Dunării, 3 nopți- Saturn, 5 nopți- Băile Sărate de lângă Căciulata.

Îmi doresc să ajungem să vedem Delta Dunării, să vedem cele 3 brațe și satele și fauna din jur.

În Moldova și Bucovina am fost când eram copil și îmi doresc să ajung în unele locuri de care îmi amintesc cu drag, iar la Turda, Maramureș și pe litoral am fost și anul trecut și îmi doresc enorm să mergem și anul acesta, de aceea am planificat acest circuit!

În viitor vrem să ajungem în zona Harghita-Sovata-Praid, Lacul Roșu, Lacul Sf.Ana, Bistrița-Colibița, Grădina lui Zoe, Transalpina (să vedem cel mai frumos apus), Transfăgărășan și Castelul de lut din Valea Zânelor, mai avem multe de vizitat în România, deocamdată aceasta e lista.”

“Maramureș-Borșa, Munții Făgăraș cu toată zona din Transfăgărășan, Lacul Vidraru, Bâlea Lac, zona Argeșului, Sâmbăta de Sus, Hunedoara, zona Moldovei . Avem o țară minunată. Aș mai înșira mult și bine zonele pe care le-am parcurs, însă toate au farmecul lor. Clar nu aș putea spune unde a fost cel și cel mai frumos.”

“Alba, Maramureș, Lacul Oașa, Vidra.”

“Oradea – plimbare în oraș, restaurante bune, plimbare pe malul răului, urcare în turnul primăriei, cetatea, muzee de vizitat, zoo, shopping, aproape de Peștera urșilor și bineînțeles, băile termale.”

“Zona Dornelor cu pasul Tihuța spre Transilvania. Ca-n basmele românești”

“Apuseni, satul Măgura, Lepșa, Bucovina, Maramureș.”

“Și Cheile Nerei, Munții Banatului! Superbă zona! Avem multe, foarte multe locuri frumoase în țară!”

“Bucovina (Pojorâta, Sadova, Transrarău, Pietrele Doamnei, Mocănița Huțulca, Mănăstirile), Cazanele Dunării (Eșelnița), Delta Dunării.”

“Bucovina și Maramureș. Am fost de două ori și-mi doresc să revăd aceste minunate locuri.”

“Bistra Mureșului, Valea Mureșului, liniște și relaxare”

“Clisura Dunării, Alba Iulia, Sighișoara, Bucovina – cu mănăstirile ei și Suceava.”

“Cazanele Dunării, Munții Cernei, Munții Rarău, Pietrele Doamnei”.