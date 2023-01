„Să adopți un cățel în loc să cumperi unul poate fi una din cele mai bune decizii. Așa s-a dovedit a fi și hotărârea Ioanei Dăncăneț. Colega noastră, director al Băii Populare Sibiu, a avut-o pe cățelușa ei alături în ziua redeschiderii ”bijuteriei arhitectonice” a Sibiului . Și a simțit că a fost acolo cea mai bună prietenă. ”Daisy a devenit prietena mea. Mă așteaptă acasă când mă întorc de la serviciu, mereu bucuroasă să mă vadă și dornică de joacă și mai ales de iubire. De doi ani, de când o am, a devenit parte din viața mea”, spune Ioana.

Ioana a găsit-o pe Daisy la adăpostul din Dealul Gușteriței. ”Am mers împreună cu un coleg care dorea să adopte un cățel. Așa m-am hotărât și eu să adopt unul. Daisy abia intrase în adăpost. Fusese găsită la tomberoane, în Broscărie. Era foarte bolnavă și cel mai necăjit cățel din adăpost din cauza greutăților prin care a trecut pe stradă. Am luat-o, am dus-o la veterinar și am pus-o pe picioare. Inițial am vrut un cățel micuț, dar Daisy are acum 23 de kilograme și cu toate astea, nu aș alege alt câine”, spune Ioana.