Traiul în Sibiu este cel mai ieftin în comparație cu principalele reședințe de județ ale țării, potrivit statisticilor prezentate de cei de la numbeo.com. Dacă în anul 2020 Sibiul depășea costurile altor orașe precum Timișoara sau Craiova raportat la traiul unei familii cu patru membri, în anul 2023 acesta a ajuns să fie cel mai ieftin, cu un cost lunar estimat la 7.953 lei fără chirie.

Numbeo.com este o platformă ce analizează din punct de vedere statistic nivelul de trai din marile orașe ale lumii, raportat la costul vieții din New York. Banii de chirie nu sunt incluși în această sumă. Astfel, în Sibiu, o familie cu patru membri are nevoie de aproximativ 7.953 de lei pe lună ca să trăiască decent, iar raportat la un individ suma este de 2300 de lei pe lună. Costurile sunt asemănătoare cu cele din Craiova, care e cu 1,3% mai scump decât Sibiul, costurile lunare pentru o familie fiind de 8.150 de lei, iar cele per individ de 2.442 de lei.

La polul opus, în topul celor mai scumpe orașe în care poți trăi în România se află Bucureștiul, mai scump cu 25.3% decât urbea din Cibin. Aici, pentru o familie cu patru membri costurile lunare se ridică la 9.908, iar costurile per individ la o sumă totală de 2,784 lei pe lună. Pe locul doi se află Clujul, mai scump cu 19,8% decât Sibiul. O familie va scoate din buzunar 9.525 de lei, iar un individ, 2.741 de lei. Nici în aceste cazuri nu a fost inclusă plata chiriei.

Mââncarea mai scumpă la Sibiu decât la Craiova

Diferențele de preț sunt mici, însă sibienii vor scoate din buzunar mai mulți bani în cadrul unei sesiuni de cumpărături decât cei din Craiova. La o masă la restaurant pentru două persoane, sibienii vor scoate din buzunar între 30 și 150 de lei, în timp ce la Craiova, o masă de acest fel se încadrează între 25 și 165 de lei. Statisticile arată faptul că sibienii plătesc în medie mai puțin pentru o Cola sau o bere, însă mai mult pentru o sticlă de apă la restaurant. La supermarket, vinul, pâinea, brânza, laptele și roșiile sau merele sunt mai scumpe la Sibiu. Câteva alimente printre care carnea, ouăle, ceapa sau cartofii se vând mai scump la Craiova.

Chiria mai scumpă, utilitățile mai ieftine la Sibiu

Chiria este mai mare la Sibiu, acolo unde raportat la costurile unei garsoniere, sibienii vor trebui să scoată din buzunar între 1077de lei (în fara centrului) și 1349 de lei (în zona centrală). La Craiova, costurile sunt mai mici și fluctuează între 523 și 1360 de lei. Prețurile cele mai mari sunt în capitală, acolo unde prețul pentru o garsonieră se plătesc în medie 1586 de lei, iar pentru o garsonieră în Centru se plătesc minim 2254 de lei.

La Sibiu, costurile pentru utilități sunt printre cele mai mici din țară, un sibian fiind nevoit să scoată din buzunar în medie lunar între 300 și 780 de lei, în timp ce prețurile estimate pentru Craiova referitor la utilități încep de la 523 de lei și pot ajunge până la 1360 de lei. Cele mai bune cifre în acest sens sunt deținute de Oradea, acolo unde prețurile încep de la 300 de lei și ajung până la 600 de lei și Iași, între 318 și 1062 de lei. În restul orașelor importante din România, prețul utilităților este mai ridicat.

Conform datelor publicate de site-ul web Numbeo, media salariului net este 3.015 lei în Sibiu. În celelalte orașe mari din țară, media diferă. La Craiova, este 3.005 lei, în Oradea 2.596 lei, în Cluj de 4.145 de lei, iar în București de 4.421 lei.

Astfel, potrivit datelor publicate de cei de la Numbeo, Sibul a devenit în 2023 cea mai “ieftină” reședință de județ din România. Chiar dacă prețurile fluctuează, iar unele sunt mai ridicate decât cele din alte orașe importante din România, per total, Sibiul ajunge să se claseze pe ultimul loc în topul costurilor orașelor analizate (București, Cluj, Sibiu, Iași, Craiova, Oradea, Timișoara, Constanța și Brașov). Statisticile pot fi regăsite aici.