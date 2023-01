Dani Coman susține că, în această săptămână, va decide cu ce echipă va semna. Totodată, fostul goalkeeper a mărturisit că se află în discuții cu CFR Cluj, dar și cu fosta sa echipă, FC Hermannstadt, relatează Antena Sport.

E perfect adevărat, dar imediat după sărbători am avut niște probleme personale. Am fost plecat. Abia mâine mă întorc. Și, de mâine, o să mă gândesc bine în ce direcție o să merg. E adevărat că am avut discuții cu CFR-ul, cu Hermannstadt, chiar au dat și un comunicat, pentru că ei își doresc mult să mă întorc.

E o echipă care mi-a rămas în suflet, pe care eu împreună cu Radu Neguț am făcut-o de la A la Z. Deci, nimeni altcineva decât noi doi. Meritul lui Măldă și al staff-ului e că ei au antrenat echipa. Dar săptămâna asta cu siguranță mă hotărăsc. Repet, din cauza problemelor pe care le-am avut a trebuit să fiu plecat o perioadă. De abia mâine mă întorc”, a declarat Dani Coman, în exclusivitate, pentru Antena Sport.

Dani Coman: „M-au sunat echipe din București!”

„Nu știu să vă spun, pentru că în perioada aceasta n-am putut vorbi cu nimeni și nici n-am inițiat vreo discuție. Dar, de mâine, o să discut cu toți care mă caută. Sunt echipe care m-au mai sunat, și din București, și de pe lângă București”, a mai spus Dani Coman.