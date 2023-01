Daniel Paraschiv, născut pe 24 aprilie 1999, joacă pe postul de atacant la FC Hermannstadt. Fotbalistul a ajuns ”să întoarcă” capul multor impresar din Liga 1 și nu doar.

Până în prezent, fotbalistul lui FC Hermannstadt a primit multe oferte, insă niciun concretă. Conform Transfermarkt, brașoveanul este cotat la 800.000 de euro, relatează GSP.

3 lucruri neștiute despre tine

Îmi place să merg la pescuit cu prietenii. Deși eu nu prea pescuiesc, îmi place să mă aflu acolo. Să mă aflu în treabă, cum s-ar spune

Sunt o persoană destul de timidă, în ciuda faptului că în fotbal trebuie să te integrezi la cât mai multe echipe

Îmi place de multe ori să ies afară în loc să stau acasă să citesc sau să joc jocuri video

O greșeală făcută

Alegeri greșite fac mai mereu. Mai mult sau mai puțin, însă nu știu dacă am vreo greșeală pe care să o regret și la care să mă gândesc zi de zi. Pur și simplu consider că am făcut lucrurile cum am simțit de-a lungul vieții și sunt împăcat cu toate deciziile

Idol

Ronaldo Nazario. Practic am mai mulți idoli, dar odată ce am început să intru în acest fenomen și să cunosc mai bine fotbalul, să aflu despre fotbaliști mari, am urmărit foarte multe videoclipuri cu Ronaldo. Am rămas uimit de ce putea să facă pe teren.

Orice atacant ar vrea să ajungă la acest nivel sau măcar la jumătate din nivelul său. Mi-aș fi dorit să-l pot vedea chiar și live. Însă, din păcate, n-am apucat. Știu că meciul său de retragere a fost împotriva României. Am făcut și noi parte dintr-o filă de istorie

Echipa preferată

Arsenal. Tot timpul. De când juca Thierry Henry, cam pe atunci am început eu să fac fotbal. La fel, m-a uimit. Apoi mi-a plăcut și Robin Van Persie foarte mult și de atunci am rămas cu Arsenal ca echipă favorită. Acum e nesperat de bine, după ani și ani de dezamăgiri suntem pe primul loc. Iată, se pare că Mikel Arteta a găsit o formulă câștigătoare

Visul

Să ajung la Arsenal. Bineînțeles că vreau să ajung și om de bază la Arsenal, nu doar să fiu pe acolo

Cea mai mare calitate

Nu știu dacă e chiar o calitate, dar aș spune simțul golului

Defectul

Uneori sunt prea încăpățânat. Poate și pe teren, dar sigur în afara lui

Cel mai greu moment

Nu știu dacă am avut un moment atât de greu. Se leagă de dezamăgirile mele din carieră și sunt fericit că nu am alte probleme. O să spun momentul când jucam la Luceafărul Oradea și eram ofertat de echipe din Liga 1, iar patronul a retras echipa în Liga a 3-a și am făcut un pas înapoi, în loc să ajung în Liga 1. Aș fi câștigat doi ani din viață. Eram junior la L1. Pe un post destul de dificil, atacant, și cu siguranță dacă m-aș fi impus, altfel arăta viitorul meu. Cine știe? Poate așa mi-a fost dat

O prostie din copilărie

Acum când mă gândesc e amuzantă. Am un frate mai mare decât mine cu 3 ani și ne jucam fotbal prin casă. Mama ne supraveghea și vorbea la telefon în același timp. Fratele meu a căzut peste mine și mi-am rupt un deget. Bine, atunci nu mi s-a părut amuzant deloc. Și mama s-a speriat! Acum, când stăm și ne amintim, ne distrăm

Cel mai dificil adversar

Cristi Săpunaru. Și Tamaș. Pur și simplu mi s-a părut că îmi citeau fiecare mișcare încă dinainte ca eu să o gândesc. Aveau o poziționare foarte bună. Dueluri foarte tari, intră foarte hotărâți la minge, cred că asta trebuie să aibă un fundaș central foarte bun

Convocarea la națională

S-a trăit într-un mod care nu poate fi descris în cuvinte. Am crezut că e o glumă. Apoi mi-am sunat părinții, prietena. Am fost foarte fericit și mi-au dat lacrimile. Golul a fost foarte rapid și n-am apucat să realizez. Bucuria cred că a fost mai mare după meci, primind mesaje și încurajări de la prieteni

Cel mai important sfat de la părinți

Să fac tot timpul ceea ce-mi place și să fac cu toată inima

Primul lucru cumpărat cu banii câștigați

Cred că un suc. Banii veneau de la Liga a 3-a și aveam un salariu de 800 de lei. Nu puteam să-mi cumpăr ceva valoros