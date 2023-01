Un autocar în care se aflau aproximativ 60 de români, printre care și copii, s-a răsturnat pe autostrada dintre Padova și Bologna, în Italia. Potrivit ediției locale a cotidianului Corriere, accidentul s-a produs pe autostrada A13 din Padova, puțin după ora locală 13:00, după ce autobuzul a lovit balustrada.

Intervento #vigilidelfuoco a #Padova per il ribaltamento di un autobus con 60 passeggeri a bordo allo svincolo di giunzione tra autostrada #A13 e #A4: ferite 4 persone. In corso messa in sicurezza dell'area [#16gennaio 14:00] pic.twitter.com/6rVzsHnY8F