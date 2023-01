Accidentat în finalul partidei cu FC Voluntari, pierdut de sibieni cu 0-3, căpitanul echipei FC Hermannstadt, Ionuț Stoica speră să revină pe teren luna viitoare.

Vâlceanul Ionuț Stoica (35 de ani), căpitanul echipei FC Hermannstadt a avut ghinion și s-a accidentat în finalul meciului din deplasare, cu Voluntari, disputat pe 3 decembrie 2022. În urma problemelor la tibie, jucătorul Sibiului a stat 3 săptămâni cu orteză, având piciorul imobilizat.

”Doctorii mi-au recomandat că trebuie să stau minim opt săptămâni, am deja șase săptămâni de pauză. Medicii au spus că problema este datorată unei accidentări mai vechi, nu nepărat că am călcat strâmb în jocul cu Voluntari, plus că aveam și ligamentele întinse. Acum am început să fac alergări și recuperare. După ce revin la antrenamentele cu echipa, va mai dura puțin să fiu pus la punct cu pregătirea fizică, am totuși șase săptămâni de pauză, în care nu am putut face nimic” a spus Ionuț Stoica pentru Ora de Sibiu.

”Nu avem jucători cu nume, dar au făcut față cu brio la Liga 1”

Căpitanul Sibiului se gândește la prezența în play-off, un obiectiv realizabil, dacă echipa își va primi înapoi la TAS cele nouă puncte de suspendare dictate de comisiile FRF.

”Pentru a doua parte a sezonului, în primul rând imi doresc să revin repede, să joc și să revin la forma bună pe care o aveam în tur. Eram într-o formă bună, dar mereu accidentările vin pe nepregătite. Aș vrea să mai joc câțiva ani la Liga 1, simt că pot și mă simt bine din punct de vedere fizic. Cu echipa, dacă recuperăm cele nouă puncte, avem șanse la play-off, mereu ne dorim să fim sus. Avem un grup foarte bun, cu jucători buni. Deși nu sunt jucători cu nume, avem fotbaliști care au făcut față cu brio la Liga 1. Sunt mulți băieți veniți din Liga 2, promovați cu echipa și care joacă bine în primul eșalon” a anunțat căpitanul Sibiului.

Lansat în fotbal de la FC Oltchim, Ionuț Stoica a mai jucat la CSM Rm. Vâlcea (2011-2016) și CS Mioveni (2016-2017). Din 2017, fundașul central joacă pentru Hermannstadt, încă de când sibienii erau la Liga a II-a.