Al doilea patinoar din Sibiu s-a închis din cauza costurilor prea mari și a lipsei clienților. Este vorba despre patinoarul din Sub Arini, care începând de azi, 17 ianuarie, nu va mai fi disponibil publicului larg.

Administratorul patinoarului din Sub Arini ne-a spus că în acest an numărul clienților a fost mai mic comparativ cu anii precedenți, motiv pentru care se vede nevoit să închidă mai devreme. „Patinoarul se închide azi și nu o să se mai redeschidă până sezonul următor. Am închis pentru că nu prea avem clienți și nu acoperim cheltuielile dacă îl mai ținem deschis. Aș fi vrut să îl mai țin, în general îl avea deschis până în martie, dar dacă nu avem cerere nu avem ce face” ne-a spus Remus Gliga, administrator Patinoar Sibiu.

Patinoarul din Cisnădie și-a schimbat programul

Începând cu 16 ianuarie, patinoarul din Cisnădie și-a schimbat programul pentru vizitatori, astfel iubitorii de patine se mai pot bucura de acesta de vineri până duminică între orele 14:30 – 21:30, ultima intrare fiind la 20:30.

„În cursul săptămânii sunt foarte puțini clienți și să faci o încasare de 300-400 de lei nu se mai rentează deja. De regulă, îl ținem deschis până undeva în 10 februarie, ultimul weekend în jur de 10 februarie, dar dacă o să vină clienți putem să ținem deschis până în 15 sau până în 20. Ne orientăm în funcție de clienți, dacă vedem că nu mai vin, clar nu mai ținem deschis că nu are rost” a spus Cristian Orlandea, administrator al Patinoarului din Cisnădie.

