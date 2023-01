Primarul municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman, a inițiat o serie de întâlniri de lucru cu reprezentanții firmelor care vor desfășura lucrări în întregul oraș, în cadrul proiectelor cu finanțare externă câștigate de către municipiul nostru. Valoarea acestora se ridică la peste 200 de milioane de euro, fiind finanțate în principal din fonduri europene și guvernamentale.

În cadrul întâlnirilor, participanții au discutat despre stadiul în care se află lucrările, dar și etapele care urmează a fi parcurse pentru realizarea investițiilor. De asemenea, edilul municipiului a solicitat firmelor să efectueze lucrări de calitate și să dea dovadă de maximă implicare în implementarea contractelor.

Pe parcursul anului 2023, în municipiul Mediaș vor fi implementate o serie de proiecte, printre care reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, construirea unei creșe, a unui bazin de înot și a unor centre comunitare, îmbunătățirea transportului public electric, reabilitarea și modernizarea centrului istoric, a mai multor instituții de învățământ și a unor corpuri de clădire ale Spitalului Municipal.

„Spre finalul anului trecut, am promovat o broșură, atât în formă tipărită cât și în mediul online, în care am menționat o mare din proiectele de investiții pe fonduri europene nerambursabile pe care le vom derula pe parcursul acestui an. În condițiile în care suntem la început de an, am considerat că este firesc să am întâlniri cu toți reprezentanții firmelor care vor lucra în Mediaș. I-am îndemnat să se implice cât pot de mult, să respecte contractele pe care le-am semnat cu ei și în același timp să efectueze lucrări de calitate în așa fel încât medieșenii să fie mulțumiți în final de aceste investiții“, a declarat primarul Gheorghe Roman.