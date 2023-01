Mai multe persoane susțin că au fost înșelate de o firmă de amenajări interioare cu, sediul în Sibiu. În prezent, Marius Szakacs, administratorul firmei Prorenov, are mai multe „victime”, atât din Sibiu, cât și Cluj. Antreprenorul își însușește avansul și cheia, iar mai apoi începe să se facă nevăzut. În aceeași situație este și Diana, o tânără din Sibiu care încearcă de câteva luni de zile să recupereze banii și cheia de la administratorul firmei.

Tânăra a semnat contractul cu Marius Szakacs în luna august a anului 2022, iar în octombrie trebuia să se înceapă lucrările. Își dorea să își renoveze apartamentul recent cumpărat în timp util, însă a avut parte de o surpriză. Din cauză că apartamentul a fost inundat, lucrările s-au amânat până în luna decembrie. Din acel moment antreprenorul a amânat să se întâlnească cu clienta să îi restituie banii și cheia, între timp contractul expirând. „Spune că firma a intrat în faliment, apoi nu mai răspunde la telefon. Dar in realitate, dispare o luna, apoi reapare cu anunțuri pe Olx. Am văzut că a reapărut anunțul acum câteva zile. Eu am dat avans de 6000 lei, au lucrat de 1000 apoi a dispărut, deci păgubită de 5000 lei”, spune Diana.

Sibianca nu pare să fie singura „victimă” a lui Marius Szakacs. Pe un grup denumit „Forumul lui Dan”, mai multe persoane au semnalat că au fost înșelate de acest individ. Bărbatul folosește același tipar în vederea înșelăciunii – ia avansul de la client și cheia, iar apoi nu se mai prezintă la muncă. Totodată, sibianul are mai multe procese pe rol în acest sens, se arată pe Portalul Instanțelor de Judecată.

Zeci de „victime” pe un forum

Cazul Dianei nu este singurul. Pe „Forumul lui Dan” mai multe persoane spun că nu reușesc să își recupereze cheia și avansul. Cel puțin cinci persoane susțin că nu își mai pot recupera banii de la Marius Szakacs. Mesaje cu plângeri sunt de acum 11 luni, dar și de două săptămâni sau cu o săptămână în urmă. Prin urmare, bărbatul continuă „să țepuiască” mai multe persoane folosind aceleași metode. „Acționează pe raza Municipiului Cluj, dar nu numai, ia avansuri de la oameni pentru renovări și nu le începe, fie le începe cu oameni slab calificați, folosește materiale neadecvate și înșală oamenii”, spunea un păgubit postat în urmă cu 11 luni.

Mai recent, cu o săptămână în urmă, o altă „victimă” a scris pe acest grup că se află în aceeași situație. „Marius Szakacs și-a deschis firmă și în Sibiu/ProRenov sau WorldRenov Design. În acte apare una, el zice alta. Am achitat un avans, apoi a dispărut cu cheia și avansul. Nu mai răspunde la telefon. Din ce am înțeles, suntem mai mulți în situația asta. încercăm să mergem penal cu un dosar colectiv, dar e nevoie să ne strângem cât mai mulți. Marius Francisc Szakacs este mare țepar”, spune un alt păgubit.

Din nou pe Olx

După ce bărbatul a dat mai multe țepe, le-a spus clienților că firma a dat faliment și nu le poate restitui banii datorați, acesta a apărut din nou cu un anunț de prestări servicii pe Olx. „Am văzut că a dat iar anunț pe Olx și nu aș vrea să fie și alte persoane păgubite”, spune Diana.

În descrierea anunțului de pe Olx al lui Marius Szakacs, acesta spune despre firmă că este constituită dintr-o „echipă serioasă”, însă clienții se arată a fi de o altă părere. „Echipă serioasă, executăm orice fel de montaje de parchet, zugrăvit manual sau cu pompa, placări ceramice, piatra, travertin, structuri gips carton, modificări termice și electrice, montaje obiecte sanitare, corpuri de iluminat, placări plută, montaj tapet, placări trepte din pluta, fag stejar, ceramice. Oferim consultanță permanentă, garanție de bună executare, contract, factură, garanție 5 ani. Lucrăm cu materialele clientului sau a noastre”, se arată anunțul postat de antreprenor pe Olx.

Contactat de reporterii Ora de Sibiu, Marius Szakacs, administratorul firmei de renovări interioare Prorenov, nu a dat un răspuns despre situație până la publicarea articolului.