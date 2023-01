SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI SA SIBIU, în calitate de proprietar, intenţionează să valorifice prin licitatie publică de închiriere, imobile teren sub forma de “luciu de apa și teren aferent”, proprietate privată a societății, situate administrativ pe teritoriul JUDETULUI SIBIU, conform documentatiei de atribuire, care se găseste pe site-ul societatii, la adresa WEB www.drumuripodurisibiu.ro, sectiunea “Anunturi – Anunturi Mediatizare”, sub denumirea “ANUNT/INVITAŢIE PARTICIPARE LA VALORIFICARE PRIN INCHIRIERE IMOBILE TEREN SUB FORMA DE “LUCIU DE APA ȘI TEREN AFERENT”.