Un cappuccino, poate cea mai consumată cafea cu lapte în România, a ajuns să coste chiar şi 18-20 de lei, mai mult ca în Spania sau Italia.

Preţul, care a crescut cu 20-50% în doar un an, variază în funcţie de mărimea cănii şi de tipul de lapte folosit, cel vegetal fiind mai scump, relatează Mediafax.

Cum s-a ajuns aici? Proprietarii de cafenele spun că scumpirile vin pe lanţ şi că, de fapt, creşterile de preţ nu au fost transmise integral către client pentru că puterea de cumpărare a oamenilor nu ar fi putut duce aşa ceva.

Deşi jucătorii din piaţă spun că preţurile nu reflectă în totalitate scumpirile de pe lanţ, realitatea este că ele au crescut cu mult mai mult decât salariile, care au un plus de 13,6% an la an în noiembrie, cele mai recente date INS. „Preţurile din România la cafeaua de specialitate au ajuns mai mari ca în Spania“, spune un antreprenor care nu doreşte să fie identificat. El afirmă că a băut recent în Barcelona, oraş turistic şi considerat scump, cafea de specialitate cu lapte cu 2 euro.

Potrivit datelor de la biroul european de statistică Eurostat, preţul cafelei, al ceaiului şi cel la cacao (ele sunt analizate împreună) a crescut cu aproape 20% în noiembrie 2022 versus aceeaşi lună a anului anterior. Acestea sunt cele mai recente date. Se poate remarca o creştere constantă a inflaţiei de la 1-2% în anii de pandemie, la 5% în ianuarie, la 10% în aprilie, 15% în vară şi apoi 20%.

Pe lângă asta, costurile mai mari la utilităţi, preţurile majorate la ambalaje şi creşterile de salarii au dus la preţurile actuale. Deşi jucătorii din piaţă spun că preţurile nu reflectă în totalitate scumpirile de pe lanţ, realitatea este că ele au crescut cu mult mai mult decât salariile, care au un plus de 13,6% an la an în noiembrie, cele mai recente date INS. Mai exact, din acelaşi salariu, un român îşi permite să cumpere mai puţine cafele, fie ele de specialitate sau nu, cu lapte sau nu.

Piaţa de cafenele din România este puternic fragmentată, cu sute de jucători mici care operează 1-2 unităţi. E vorba în special de cafenele de specialitate, cel mai efervescent segment din toată piaţa. Există puţine lanţuri mari, o parte dintre ele fiind nume locale – 5 to Go sau Ted’s -, iar o parte internaţionale – Starbucks sau McCafe.