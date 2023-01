Fundașul Vlădut Popa (20 de ani) a fost alături de FC Hermannstadt în cantonamentul din Antalya și a demonstrat că merită să fie păstrat. Tânărul jucător poate evolua la fel de bine atât ca fundaș central, cât și ca fundaș stânga.

”Sunt foarte fericit, a fost primul meu cantonament la un asemenea nivel și condiții, a fost un stagiu foarte reușit și vom avea un parcurs foarte bun în campionat. Am învățat foarte multe, am pus întrebari și am găsit un grup de mare caracter. Discuțiile cu staff-ul tehnic au fost profesionale, mi s-a spus ce se dorește de la mine și m-am conformat” a declarat jucătorul venit de la CSU Alba Iulia pentru pagina oficială de facebook a clubului.

Vlăduț a semnat cu Hermannstadt pentru doi ani și jumătate și așteaptă cu nerăbdare debutul într-un joc oficial la Liga 1. ” Mi se cere să ofer siguranță pe linia de fund, mai ales ca am atuul cu piciorul stâng și să dezvolt altfel jocul, dar nu în ultimul rând să conduc echipa din spate. Pe termen scurt îmi doresc să evoluez de la antrenament la antrenament și atunci când se apelează la serviciile mele să joc cât pot de bine. Îmi doresc să învăț cât mai mult, să fiu ca un burete, pentru că am de la cine, staff-ul și colegii mei pot să ma ajute. Categoric este cel mai bun moment al carierei mele” a mai spus Vlăduț Popa.

Tânărul în vârstă de 20 de ani a fost format la CSS Craiova și a mai evoluat până acum pentru Comuna Recea, C.S. Gilortul Tg. Cărbunești, ACSO Filiași și C.S.U. Alba Iulia.

În urmă cu un an și jumătate, Filiași cu Vl. Popa pe teren a eliminat pe Hermannstadt din cupă. ”A fost o motivare a echipei, eram în Liga a III-a, vine televiziunea și oamenii să te vadă, așa am reușit să producem o surpriză foarte mare. Am jucat atunci toate cele 120 de minute. Visul meu era să ajung la Liga 1, pentru asta am muncit în fiecare zi timp de 6 ani” a mai spus noul jucător al echipei sibiene.